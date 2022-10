Cum arată Bebeto după ce a ajuns la spital din cauza bătăii dintre Anamaria Prodan și Reghe. A ieșit în public așa FOTO

Anamaria Prodan a fost prezentă la un eveniment monden, în cadrul căreia a primit premii și distrincții alături de copiii săi. Împreună cu Bebeto și Sarah Dumitrescu, fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf a vorbit despre persoanele care o mențin puternică și cine este motorul vieții sale.

Puternică, independentă, neînfricată și stăpână pe situație, acestea sunt doar câteva dintre atributele ce o caracterizează pe Anamaria Prodan. De-a lungul vieții, impresara de fotbal a reușit să treacă peste orice tip de obstacol ținându-și fruntea sus, lucru de care este extrem de mândră.

Odată cu separarea de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a găsit sprijin în compania celor trei copii ai săi, Rebecca, Sarah și Laurențiu jr, alintat Bebeto.

Ne asumăm, se întâmplă în viață și greșim ca orice alți oameni, dar exact cum v-am spus, eu cred că familia asta a însemn at ceva pentru România și cred că înseamnă în continuare.

În ceea ce-l privește pe Bebeto, Anamaria Prodan are doar cuvinte de laudă de adus la adresa mezinului ei, pe care-l consideră un adolescent responsabil, matur și puternic.

Laurențiu jr. a fost extrem de afectat de conflictul violent ce a avut între părinții lui, ajungând pe patul de spital, la câteva zile după incidentul nefericit din Snagov.

Acum câteva zile, Protecţia Copilului a fost acasă la Anamaria Prodan și la fiul ei, Bebeto, pentru a observa starea emoțională a adolescentului. Laurențiu jr. ar urma să intre sub supravegherea unui psiholog.

„Bebeto este un băiețel fabulos, un bărbățel fabulos care a înțeles exact despre ce este vorba, pe care l-am învățat și eu despre ce este vorba, să nu judece, să nu își judece mai ales părinții

care i-au dat viață și așa cum este mama lui, cum este tatăl lui, trebuie să ne respecte până închide ochii pentru că noi i-am adus pe lume și în viață se întâmplă lucruri bune și mai puțin

bune, dar important este să stăm mereu cu capul sus, să ne ridicăm și să fim mai puternici decât am fost.

Familia asta va merge mai departe doar cu capul sus. În viață nu am regrete, poate doar că am încercat să îmi salvez mama și nu am fost atentă în jurul meu.”, a completat Anamaria Prodan pentru sursa citată.