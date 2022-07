Detaliul observat la Anamaria Prodan și Sarah, fiica ei, când au apărut în costum de baie. Ce se vede, de fapt

Anamaria Prodan și fiica ei au apărut în costum de baie. Cele două au primit multe aprecieri pentru felul în care arată. Ce detaliu au observat fanii? Cei care le urmăresc au privit lung fotografia cu ele. Celebra vedetă ține pasul cu fetele ei, iar dovadă sunt pozele în care apar împreună și în care impresara pare că ar fi sora lor mai mare, nu mama acestora. Iată imaginile care au făcut furori pe rețelele de socializare!

Anamaria Prodan ține pasul cu fetele ei, iar dovadă sunt pozele în care apar împreună. Majoritatea fanilor impresarei sunt de părere că ea arată de parcă ar fi sora lor mai mare, nu mama acestora.

Anamaria Prodan și Sarah seamănă izbitor din mai multe puncte de vedere. Ele au și aceleași gusturi la haine, iar recent au demonstrat asta prin costumele de baie identice pe care le-au purtat.

Ambele lucrează foarte mult la fizicul lor, lucru care se vede. Sarah Dumitrescu face sport din copilărie și acum are 22 de ani. Ținuta de plajă compusă din două piese minuscule costă nu mai puțin de 1.000 de euro. Detaliul observat de fani a fost în privința gusturilor comune.

Anamaria Prodan are cu ce să se mândrească. Fiica cea mică îi seamănă foarte mult și când vine vorba despre ambiție. Blondina și-a construit o carieră impresionantă peste ocean.

Fata este plecată de ani buni din România și îi este dor de familie, dar cu toate astea știe ce sacrificii are de făcut pentru visul său. Cea din urmă a avut un accident grav în urmă cu ceva timp, iar toți cei dragi au fost alături de ea.

,,Am terminat sezonul și am decis să vin acasă deoarece nu am mai fost de mult timp. Mi-a fost dor de România, de mama, de Bebe. Am avut două operații la genunchi, una în 2019 și una în 2020. N-am fost niciodată accidentată atât de grav și a fost prima dată când s-a întâmplat, dar a venit și mama, și tata.

E mult mai diferită viața acolo decât aici. Acolo nu ai timp să faci nimic, în afară de ce trebuie să faci. Am plecat din România la sfârșitul clasei a 7-a. Am făcut liceul acolo. Primul an în care m-am mutat plângeam în fiecare zi. ”, a declarat Sarah Dumitrescu la Antena Stars.