Cum a fost surprinsă Dana Budeanu într-un târg din Bucureşti. O bătrână a uimit-o cu replica ei: „Mergeți să vedeți cine suntem”

Vedeta și-a făcut recent apariția la un eveniment special organizat în Capitală. Dana Budeanu a atras toate privirile într-un târg din București, însă o bătrână a fost cea care a reușit să o uimească cu o simplă replică.

Dana Budeanu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul românesc. După ce a făcut un pas în spate și s-a retras din televiziune, a reușit, în scurt timp, să cucerească mediul online. Emisiunea sa strânge, ediție cu ediție, un număr impresionant de vizualizări. În ultimii ani, a început să își folosească platformele de social media pentru a-și exprima direct, fără menajamente, opiniile cu privire la deciziile luate de clasa politică, decizii ce au un impact direct asupra vieții românilor.

Cu doar câteva zile înainte de debutul primăverii, Dana Budeanu a făcut o vizită într-un celebru târg din București, organizat de Mărțișor. Vedeta a publicat în mediul online o fotografie însoțită de un mesaj emoționant:

„Îngerul meu de la Muzeul Taranului Roman…ingerul care sculpteaza flori si iubire in lana…nu exista nimeni ca ea…de opt ani, martisorul meu e ghiocelul ei…si lacramioara ei…si albastreaua ei…si tot…aproape n fiecare an, la piept are un pui de inger care i doarme”, a scris Dana Budeanu.