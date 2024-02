Cu cine a fost Dana Budeanu colegă de facultate în Anglia. Gafa făcută de vedetă, fanii au taxat-o imediat

O dezvăluire surprinzătoare a făcut furori în mediul online! Românii au fost uimiți când au auzit cu cine a fost Dana Budeanu colegă de facultate în Anglia. În timpul unei povești fabuloase, vedeta a făcut însă o gafă ce nu a trecut neobservată și netaxată de fani.

Dana Budeanu nu mai are nevoie de prezentări. Este una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul românesc, radiografiile pe care le face societății și clasei politice stârnesc de fiecare dată dezbateri intense, unii dându-i dreptate, alții contestându-i criticile.

Cu toate că vorbește rar despre viața sa personală, vedeta își amintește mereu cu plăcere despre perioada studiilor, anii petrecuți în Marea Britanie. Invitată la podcastul lui Damian Drăghici, a fost întrebată care a rămas cea mai frumoasă amintire din facultate. Fără să stea pe gânduri, a vorbit despre o cină anuală organizată în castelul familiei unui coleg.

Dana Budeanu a dezvăluit că a fost colegă de facultate în Anglia cu o persoană care astăzi face parte, oficial, din Familia Regală a Marii Britanii, fără să spună exact despre cine este vorba.

„Toată perioada a fost superbă. Cea mai frumoasă amintire nu a fost absolvirea.

Eu am fost colegă cu cineva care astăzi este chiar în Familia Regală, oficial, și urmează să fie și Regină și, mă rog, băiatul era din această familie. O dată pe an, ne lua pe toți – eram vreo 18, după aia am fost 20 și ceva – și ne ducea la un castel al familiei, unde locuiau părinții lui, departe de Londra, într-un castel, la propriu, unde avea loc această cină fantastică.

Înainte de această cină, toți stăteam cu personalul lor care, de fiecare dată când mergeam, ne făcea ca un fel de training, inclusiv pentru masa care urma să aibă loc și pentru regulile care se aplicau acolo și, după aceea, pentru că am fost trei ani la rând, ne învățau foarte, foarte multe secrete din felul în care se comportau membrii familiilor nobiliare din Anglia.

A fost o experiență fantastică, noi abia așteptam și al doilea și al treilea an, el ne tot spunea pe parcursul anului pentru că era ceva..îți dai seama…minunat, pur și simplu.

Singurul lucru pe care atunci l-am observat a fost legătura afectivă dintre părinții respectivi și copil. Asemeni nouă, el se adresa tatălui său cu „domnule”, lucru valabil și în perioada interbelică la noi”, a povestit Dana Budeanu.