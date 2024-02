Dana Budeanu s-a luat de Codin Maticiuc după ce s-a plâns de nota de plată: ‘A fost moca, n-au plătit nimic’

Dana Budeanu nu s-a mai putut abține! După ce a văzut cum Codin Maticiuc, unul dintre cei mai influenți bărbați din România, se plânge de nota de plată pe care a lăsat-o la un club din Dubai, vedeta noastră s-a luat de el. Ce acuzații aduce criticul de modă la adresa actorului.

Festivalul din Dubai, care a atras vedete din toată România într-o mare petrecere, s-a dovedit a fi un eveniment cu prețuri exorbitante, conform afirmațiilor lui Codin Maticiuc, cunoscut pentru apetitul său pentru distracție și petreceri. Chiar și pentru el, nota de plată a fost o surpriză neplăcută, evidențiind costurile ridicate ale experienței.

Chiar și pentru un petrecăreț experimentat precum Codin Maticiuc, distracția din Dubai s-a dovedit a fi una extrem de scumpă. Detaliile din nota de plată pe care a făcut-o publică demonstrează că prețurile pentru băuturi au fost pe măsură.

O sticlă de vodkă a ajuns să coste peste o mie de euro, adică aproximativ 5282 de lei, ceea ce este o sumă exorbitantă chiar și pentru standardele unui eveniment de acest calibru. Și prețurile altor băuturi nu au fost mai puțin surprinzătoare.

Astfel, o simplă apă plată a fost listată la un preț de peste 37 de lei, un suc de mere a depășit pragul de 100 de lei, iar pentru o bere, participanții la eveniment au trebuit să scoată din buzunar peste 75 de lei. Chiar și pentru o băutură răcoritoare acidulată, prețul a depășit 44 de lei.

”A fost și cea mai grea noapte din punct de vedere financiar pentru că am plătit eu, personal, 8400 de euro. Nota nu e doar la mine pentru că am fost mai mulți la masă. Am fost eu, doi regizori de film, câteva cântărețe naționale și internaționale.

Mă rog, am fost mai mulți oameni la masa, va fi împărțită la toți, dar totuși 8400 de euro, cred că este un record pentru mine personal.Cert este că din nota de plată reieșea cât de scumpe sunt până și băuturile răcoritoare. Ba chiar și o apă plată mică ajungea să coste peste 37 de lei”, a spus Codin Maticiuc.