Cum a fost surprins Toni Iuruc în București. Nici nu zici că e el FOTO

Soțul Simonei Halep, care este mai în vârstă ca sportiva, vrea să țină pasul cu ea, astfel că a făcut o transformare importantă. Incredibil cum a fost surprins Toni Iuruc pe străzile din București. Mulți dintre trecători habar nu aveau că acesta este soțul celebrei sportive, atât de schimbat este.

Pentru a putea ține pasul cu soția mai tânără, Toni Iuruc s-a pus serios pe făcut mișcare, astfel că la ultima sa apariție prin centrul Capitalei cei câțiva trecători care l-au recunoscut au observat o transformare totală a acestuia. Soțul Simonei Halep a dat jos câteva kilograme bune, iar sezonul estival 2022 îl va prinde într-o formă mare.

Fotoreporterii PlaySport.ro l-au surprins de curând pe Toni Iuruc în centrul Bucureștiului, în timp ce acesta făcea câteva cumpărături pentru casă, ocazie cu care s-a putut vedea cât este de schimbat acesta.

Omul de afaceri a ieșit în oraș marți, 24 mai, cu doar o oră înainte de meciul de debut al soției sale la Roland Garros 2022. Toni Iuruc a poposit la o reprezentanță Bosch din centrul Bucureștiului, de unde a cumpărat un mini aspirator cu senzori pentru casă și s-a arătat foarte interesat de o mașină de tuns iarba.

Cu toate astea, vizita lui la acest magazin nu a durat foarte mult, pentru că acesta intenționa să ajungă acasa cât mai repede pentru a prinde meciul Simonei Halep.

Odată ajuns acasă, Toni Iuruc a avut motive de bucurie, pentru că Simona Halep a învins-o pe Nastasja Schunk (18 ani, locul 165 WTA), la capătul unui meci de trei seturi, scor 6–4, 1–6, 6–1.

„În primul rând vreau să mulţumesc publicului, celor care au rămas în arenă. Vă mulţumesc, în urmă cu un an nu am jucat foarte mult, mi-a fost dor. Mă bucur de această victorie. Ea a lovit mingea tare, dar eu am rămas suficient de puternică! Am rămas concentrată. Mă bucur că am câştigat meciul pentru că mereu e greu în primul tur. Să joc mai bine în runda următoare, acesta este obiectivul! Vreau să lupt, aşa cum am făcut azi. Atmosfera este frumoasă, mă bucur că oamenii mă susţin. Am jucat finale aici. Acum am un antrenor francez şi pe viitor cred că voi învăţa franceza şi vom putea vorbi aşa aici”, a declarat Simona Halep, după victoria cu Nastasja Schunk.