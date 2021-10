Cum a fost cerută în căsătorie vedeta Kanal D. Momentul este cu adevărat magic

Recent, o vedetă Kanal D a fost cerută în căsătorie, după cinci luni de relație, chiar de ziua ei de naștere. Aceasta a povestit tot în emisiunea lui Teo Trandafir, de la Kanal D.

Este vorba despre Carmen Negoiță, una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi. Recent, aceasta a împlinit vârsta de 41 de ani, dar arată impecabil. Ținutele ei vestimentare și pasiunea pentru stil sunt afișate însă și la Bravo, ai Stil! Celebrities, de la Kanal D, fiind una dintre concurentele sezonului 7. Astăzi, Carmen Negoiță a fost invitată și la Teo Show, unde a făcut dezvăluiri neașteptate despre viața amoroasă.

Carmen Negoiță a dat din casă și a povestit cum a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, după cinci luni de relație. Iubitul ei i-a făcut o adevărată surpriză, într-o zi specială, dar care nu decursese atât de bine.

”În ziua aceea știam că este ziua mea de naștere, dar nu mi ardea să sărbătoresc, mă simțeam foarte rău, eu fac urat când nu dorm, era și o perioada a lunii, și s-au adunat toate odată. Îmi dădeau lacrimile dinainte și când au ajuns și criticile de la emisiune (n.red. Bravo, ai Stil! Celebrities), eram toată plânsa și nu-mi mai ardea de ziua mea, la 12 noaptea.

Am mers cu el (n. red. iubitul ei) la restaurant și nici prin cap nu mi-a trecut că mă asteaptă o surpriza. Mi-a dat o cutie mare, în care era o altă cutie și tot asa, până am dat de inelul de logodnă. Cererea a fost foarte frumoasă. Mi-a zis dacă vreau să fiu iubita lui toata viața, așa m-a cerut, am zis da, toată noaptea nu am dormit”, a povestit Carmen Negoiță despre cererea în căsătorie a iubitului ei.