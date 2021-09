Carmen Negoiță, relație amoroasă din ce în ce mai serioasă. Cum a ajuns să se mute cu noul iubit

Carmen Negoiță este împlinită pe toate planurile. Este concurentă în noul sezon „Bravo, ai stil! Celebrities 2021”, care începe în această toamnă, în luna septembrie, are doi copii pe care îi iubește ca pe ochii din cap și o relație amoroasă care devine din ce în ce mai serioasă. Cum a ajuns să se mute cu noul iubit.

Frumoasa concurentă al sezonului șapte Bravo, ai stil! Celebrities 2021” se iubește de câteva luni cu un politician. Cei doi și-au asumat relația și aparent bat clopote de nuntă pentru Carmen Negoiță și Cătălin Boboc. De menționat este faptul că, deși a divorțat de 11 ani, vedeta a fost extrem de discretă cu viața sa amoroasă și nici nu s-a afișat cu un bărbat în spațiul public. Însă, acum de când iubește la nebunie un bărbat chipeș, nu are de ce să se mai ascundă.

Carmen Negoiță de la Bravo, ai stil are o relație serioasă cu politicianul Cătălin Boboc (45 de ani), secretar de stat la Ministerul Muncii. Relația celor doi se află la început, când încep să se descopere și să se îndrăgostească și mai mult unul de altul. Iubirea lor este atât de mare, încât au decis să se mute împreună.

Femeia de afaceri vorbește foarte frumos despre bărbatul actual din viața ei, despre care mărturisește că o face să se simtă femeie. Cătălin are multe calități, este un om frumos, asumat, stăpân pe sine, foarte puternic, potrivit spuselor iubitei lui.

Cătălin este un bărbat frumos, responsabil, așezat, cu simțul datoriei, dar este atent la oameni, empatic, știe să zâmbească și să se bucure de viață. Când l-am cunoscut, mi s-a părut un om dur, dar, după ce am povestit mai mult, mi-am dat seama că este un tip sociabil și de viață.”, a declarat Carmen Negoiță pentru Viva! .

Cătălin Boboc și Carmen Negoiță s-au cunoscut la un brunch, prin intermediul unor prieteni comuni. A fost o chimie între ei, încă de la început. Apoi au urmat convorbirile îndelungate la telefon până și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt.

„Ne-am cunoscut la un brunch, prin intermediul unor prieteni comuni, iar câteva ore mai târziu, m-a întrebat dacă vreau să merg cu el la o zi de naștere și am acceptat. De atunci, ne-am întâlnit în fiecare zi, vorbeam la telefon și toată treaba cu datingul a durat patru zile. Apoi, mi-a spus că își dorește ceva serios și am fost de acord să încercăm. O lună mai târziu, m-a întrebat dacă vreau să ne mutăm împreună și am acceptat.”, a dezvăluit concurenta de la Bravo, ai stil!.