Cum a făcut Cătălin Cazacu bani înainte să devină celebru. Firma pe care a deschis-o acum 11 ani

Ce meserie a avut iubitul Ramonei Olaru, Cătălin Cazacu, înainte de a cunoaște celebritatea. El este unul dintre cei mai cunsocuți piloți din România, dar a participat și la competiții televiziate precum ”Exatlon” și ”Splash! Vedete la apă.

Cătălin Cazacu are 37 de ani și este campion la motociclism. În urmă cu opt ani, acesta s-a clasat pe primul loc la Romanian Superbike. Iubitul Ramonei Olaru a obținut opt victorii din opt posibile, fiind campion la Romanian Superbike, la clasa Superbike Challenge.

Cătălin Cazacu a fost vicecampion național și vicecampion Romanian SuperBike, campion European Riders Cup și dublu campion național la clasa supersport, campion Romanian SuperBike și vicecampion național.

Dar iubitul Ramonei Olaru a muncit încă din adolescență. Astfel, în urmă cu mai bine de zece ani, Cătălin Cazacu împreună cu un prieten și-au deschis o firmă de securitate.

Recent, Cătălin Cazacu a fost invitat la emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D. El a vorbit despre povestea de dragoste cu Ramona Olaru. Acesta a spus că cei doi se cunosc de câțiva ani și că mai întâi au fost mai întâi prieteni foarte buni, iar mia apoi au realizat că pur și simplu sunt făcuți unul pentru celălalt.

„Noi suntem din 2018 prieteni foarte buni, am petrecut enorm de mult timp împreună în toți anii aștia. Suntem prieteni, asta e mișto la noi, că noi suntem prieteni și când cunoști un om prin baza unei prietenii mai devreme sau mai târziu îți place sau nu de el. Am ajuns să ne apropiem, mai ales că în ultima perioadă suntem singuri amândoi. Petrecând timp împreună am ajuns să ne apropiem. N-a fost o chestie gândită, s-a întâmplat.

La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec in Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine. Am călcat in străchini până la vârsta asta încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum.”, povestea sportivul.