Cum a devenit, de fapt, celebră iubita lui Speak. Cu ce se ocupa Ștefania în trecut

Ștefania este și ea de câțiva ani în prim-plan, dar nu doar datorită lui Speak. Cum a devenit iubita cântărețului cunoscută și cu ce se ocupa în trecut?

Desigur că o parte din fanii pe care i-a strâns acum și câteva procente din popularitate i se datorează lui Speak, dar tânăra a știut de mică faptul că vrea să meargă pe drumul acesta. Dorința sa de a face artă s-a arătat încă de după împinirea vârstei majoratului. Ștefania a început să danseze în videoclipuri ale unor artiși micuți, iar datorită talentului său, soliștii deja cu un renume au ales-o în prim-plan în clipurile lor. Acum, datorită experienței de la Asia Express, se poate spune că și-a convins comunitatea din online că merită urmărită.

Fanii cuplului îi transmit des mesaje în care o laudă pentru atitudinea și caracterul de care a dat dovadă în competiție, dar și pentru firea sa copilăroasă și naturalețea cu care a tratat fiecare probă. În anul 2015, Ștefania s-a mutat în București, după ce a terminat liceul Dimitrie Cuclin din Galați. A reușit ca la scurt timp să aibă colaborări cu Inna, Smiley, Randi sau Elena Gheorghe. După ce l-a întâlnit pe Speak, s-a lansat în industria muzicală. Se pare că norocul nu a stat departe de ea, pentru că prima piesă single pe care a scos-o a fost un real succes, ajungâng în trending pe YouTube imediat.

„Mi se pare tare că ce fac eu, le place. Nu am niciun brand pe mine, în afară de costumul de baie, ochelarii sunt Miu-Miu și adidașii mei, pe care-i ador, de la Il Paso și cam atât. Pantalonii sunt de la o gagicuță care îi face. Multă șaorma, multă șaorma- așa îmi întrețin abdomenul. Sunt sportivă și probabil d-asta. Nu m-am distrat, am avut concerte, drumuri. Am venit cu iubitul. Am început ca hainele pe care le iau să fie de la mini-creatori, copilași d-ăștia care sunt talentați și fac haine super cool. E trecutul unui dansator în spatele meu și cred că ăsta e atuul meu. Mănânc mult zahăr! Eu sunt realitatea vie – că se poate”

Ștefania (Sursa: verdict.ro)