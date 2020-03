Nimeni nu se aștepta la asta! Gina Pistol, adevărul despre Asia Express. Ce coșmar a trăit

Speak, concurent la ”Asia Express”, realizează o serie de videoclip-uri pe Youtube în care comentează, alături de iubita sa și de un adversar, fiecare episod al show-ului de la Antena 1, cu momentele lui haioase, dar și tensionate. De această dată, artistul a stat de vorba chiar cu gazda emisiunii, Gina Pistol.

Nu numai concurenții au lăsat confortul de acasă pentru a pleca în aventura ”Asia Express” sezonul 3, ci și gazda emisiunii. Fenomenele meteo extreme, cazările greu de imaginat, dar și lipsa mâncării românești nu au iertat-o pe Gina. De altfel, toate s-au dovedit piatră de încercare pentru prezentatoare.

„Nu fac eu aceste reguli. M-au întrebat oamenii ce am cu voi. Ăsta e un format cumparat din afară și are o biblie. Eu sunt doar mesagerul. Voi îmi sunteți dragi. Când am plecat de acasă, ne-au zis: „Băi, luaţi-vă şi haine groase la voi că s-ar putea să fie frig!”. Şi mi-am luat la mine polarul ăsta şi tot făceam eu mişto de mine.

Zic: „Bine că ţi-ai luat polarul la tine, că uite ce frig era!”. Dar aseară, dacă n-aveam polarul, credeţi-mă, cred că nu mă mai trezeam azi-dimineaţă. Pentru că nu am avut decât două pături, astea subţiri. Aşa. Şi am tremurat toată noaptea. Cu gluga în cap am dormit”, a răspuns Gina, întrebată de Speak în ce condiții stărea la ”Asia Express”.