Cum a convins-o Ilie Năstase pe Ioana Simion să renunțe la divorț. Chiar ea a povestit tot

Ilie Năstase și Ioana Simion trebuiau să divorțeze, după ce tenismenul a fost violent cu ea. Mai mult, soția sportivului a sunat la 112 într-o seară și a reclamat că este abuzată.

A fost un real scandal la vremea aceea, iar Ioana Simion declara că a intentat deja divorțul. Se pare că lucrurile între cei doi s-au relaxat, iar vedeta a trecut peste episodul violent la care a fost supusă.

Ea a renunțat la divorț și a povestit și motivul pentru care a ales să rămână lângă soțul ei, mai ales după ce s-a scris că fostul sportiv i-ar fi cumpărat un bolid de lux ca să îl ierte.

”Probabil că l-au ajuns toate și că mai are și el scăpări, dar în perioada asta chiar a fost ok. Doar eu îi sunt alături și atât. Îi iubesc prietenii lui Ilie, dar vă dați seama că nu pot veni prietenii lui Ilie să stea cu el. Îi iubesc, îi respect, sunt niște oameni deosebiți, doar că eu sunt cea care stă cu el mai tot timpul și el are nevoie de mine”, a declarat Ioana Simion la Antena Stars.

Întrebată ce părere a avut fiul ei atunci când a aflat că divorțul nu se va mai finaliza, Ioana Simion a declarat că are un copil cu o educație foarte bună și care o susține mereu, știind că ia mereu cele mai bune decizii.

Ioana a decis să îi dea o nouă șansă lui Ilie Năstase. La puțin timp după incident, cei doi au fost văzuți împreună, în diverse ipostaze, la cumpărături, la prânz în oraș sau la plimbare, semn că amândoi își doresc să își repare relația.

Bruneta și-a retras cererea de divorț înaintată la judecătoria din Hârșova, unde trebuia să aibă loc o înfățișare chiar pe data de 24 iunie.

„Da, ați aflat corect. Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea’.

„Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care sa i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva’, a mai spus Ioana.