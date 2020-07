Cum a câștigat Selly un milion de euro până la 18 ani. Face vlogguri de 8 ani

Selly, Andrei Șelaru este unul dintre membrii 5GANG, alături de el în trupă mai sunt încă patru tineri: Andrei Gavril, Diana Condurache, Luca Bogdan și Andrei Lupu.

Tânărul vlogger din Craiova a făcut primul milion de euro la vârsta de doar 18 ani. Andrei Șelaru este numele său și sa născut pe 28 februarie 2001 la Craiova. Andrei s-a mutat acum la București, unde cursurile unei facultăți și se va ocupa de proiectele de viitor care le are.

În anul 2012, Selly a început să filmeze vlogguri, dar nimeni nu știa pe vremea aceea cine este. El consideră perseverența ca fiind cheia succesului său. Când tânărul a început să filmeze pentru YouTube în urmă cu 8 ani, acest lucru nu era la modă, dar tânărul Andrei nu s-a lăsat și a continuat, iar astăzi a ajuns cel mai cunoscut vlogger din România.La videoclipurile pe care le postează pe YouTube are milioane de vizualizări si 2,69 de milioane de urmăritori. Dar drumul până la această performanță nu a fost ușor.

„În principiu sunt trei surse de venit: direct din ad sense, cel mai mic venit. După accea sunt campaniile publicitare, sunt reclame pe care le faci tu, direct cu companii. Acum fac doar cu branduri pe care eu le consum. Am ajuns și să refuz propuneri, vin multe” a spus Selly.

Vloggerul român și-a cumpărat din banii munciți de el o mașina în valoare de 70 de mii de euro și are de gând să-și cumpere o casă în București.

„E un achievement important pentru mine. Nu credeam ca o sa se întâmple atât de repede, anul acesta am avut o creștere record în abonați și vizualizări pentru ca am fost, cred eu, consistent și am reușit sa găsesc puncte comune intre ce vreau eu sa fac si ce vrea publicul sa vadă. Poziția de lider de clasament vine și cu o responsabilitate mai mare fata de abonați și de comunitatea YouTube romanească. Îmi propun sa mențin calitatea conținutului și sa devin mai bun la ce fac. Publicul se maturizează cu timpul și eu ma maturizez odată cu el. Meseria de YouTuber e foarte interesanta și în fiecare zi ai ceva nou de învățat” spunea Selly.