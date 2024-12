Cum a candidat Mircea Diaconu ”din greșeală” la alegerile prezidențiale din 2019: ”Nu mă vedeam în postura aia de prizonier”

Doliu în lumea artistică din România! Mircea Diaconu a încetat din viața în ziua de 14 decembrie la vârsta de 74 de ani. Mircea Diaconu, cunoscut atât ca actor, cât și ca om politic, a murit după o lungă confruntare cu cancerul de colon. Anunțul trist a fost făcut de soția sa, vestea reprezentând o pierdere uriașă pentru lumea culturală și artistică a României.

Mircea Diaconu a venit pe lume pe 24 decembrie 1949, în localitatea Vlădești din județul Argeș, și-a făcut debutul în actorie în 1970, pe scena teatrului Bulandra. După ce a terminat liceul în Câmpulung și a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, a fost constrâns, în al doilea an de facultate, să devină membru al Partidului Comunist Român.

În 1980, Mircea Diaconu s-a căsătorit cu Diana Lupescu, actriță de meserie, alături de care are doi copii. De-a lungul carierei, a apărut în diverse producții cinematografice, precum Filantropica, Kino Caravan, Piciu și Operațiunea Autobuzul.

Pe 21 decembrie 1989, în timpul revoluției anticomuniste, Mircea Diaconu a îndemnat studenții să participe la greve și proteste împotriva regimului ceaușist. După căderea comunismului, și-a continuat cariera ca liber profesionist și a fost distins cu Ordinul Național de Merit de către președintele Emil Constantinescu.

Mircea Diaconu a ocupat poziția de profesor universitar și a condus teatrul Nottara în perioada 2004-2011. Cariera sa politică a debutat în 2008, când a devenit senator din partea PNL. În mai 2012, premierul Victor Ponta, lider al PSD, l-a numit ministru al Culturii.

Mircea Diaconu a mărturisit că decizia de a participa la alegerile prezidențiale din 2019 a fost, de fapt, un „accident”. Candidatura sa a fost anunțată în cadrul unei conferințe de presă organizate la Ateneul Român, unde a lăsat de înțeles că ar putea intra în cursă ca independent.

Mircea Diaconu a povestit că, impulsionat de nemulțumirea sa, a organizat spontan o conferință de presă pe treptele Ateneului Român, unde și-a anunțat candidatura ca independent la alegerile prezidențiale.

„Și atunci m-am enervat în seara aia și a doua zi m-am dus la Ateneul Român și am zis „Vreau și eu, dacă mă lăsați, pe treptele Ateneului, mâine, să fac o conferință de presă”. Și m-au lăsat. Am anunțat-o, a venit lumea și am zis „Vreau să candidez”. Ca independent. De ce? Ca să spun, atunci când lumea e atentă la subiectul ăsta, că e neconstituțional și este o fundătură ca președinții de partide să ajungă președinți de țară. Pentru că automat se împarte țara-n două. De aia am ieșit. Ca să spun aceste lucruri, nu ca să ies președinte. Nici nu mă vedeam în postura aia de prizonier, practic”, a mai adăugat Mircea Diaconu.