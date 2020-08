Cum a avut legătură Nicolae Ceaușescu cu clanurile interlope. Elena se ducea la vrăjitoare să-l țină pe dictator legat de ea

Trei dintre președinții țării noastre au apelat la puterile magiei. Traian Băsescu l-a folosit pe Aliodor Manolea. Un medic a fost consilier pe astfel de probleme al lui Emil Constantinescu. Familia Ceaușescu a avut-o pe vrăjitoarea Laila.

Legătura lui Nicolae Ceaușescu cu clanurile interlope

Familia Ceaușescu a avut în preajmă o persoană cu puteri paranormale, de caare asculta. Era o vrăjitoare venită din zona Buzăului, poreclită Laila. Laila s-a născut la Tungujeni, Buzău, în anul 1923, sub numele de Elena Pădurariu. Această clarvăzătoare s-a stabilit în București în tinerețe și s-a căsătorit cu un anume Aloman, reușind apoi să capteze atenția elitei statului comunist. Cei care au cunscut-o spun că aceasta putea să ghicească viitorul unei persoane doar după scris. Veneau la ea medici, procurori, judecători etc. A început să fie vizitată apoi și de personalități ale momentului, precum scriitorii Nichita Stănescu și Paul Goma. Faptul că i se împlineau prezicerile a adus-o pe Laila în centru atenției.

Iar la un moment dat a participat chiar la prinderea celebrului criminal Râmaru, fapt care i-a adus o și mai mare notorietate. A ajuns astfel în cercurile familiilor Maurer, Drăghici și Mănescu. Deși oficial respingeau misticismul, în anturaj restrâns, comuniștii din vârful ierarhiei erau foarte atenți la ”asemenea prostii”. Laila a început să fie vizitată și de Zt și de Valentin Ceaușescu. Nu se știe însă dacă s-a întâlnit vreodată și cu Nicolae sau cu Elena Ceaușescu, însă, după contactul cu familia dictatorului, celebritatea Lailei a crescut foarte mult. Se știe și că a prevestit cutremurul din 1977.

După seismul din 77, aceasta a fost luată pe sus de Miliție și interogată. Din fericire pentru ea, milițienii nu prea știau ce anume să o întrebe. Au salvat-o astfel din arest pilele înalte pe care le avea în structuri. Însă nu a scăpat decât pentru scurt timp. Aparent, Securitatea a fost interesată de viitorul lui Ceaușescu, în condițiile în care Ion Mihai Pacepa, șeful spionajului românesc, tocamai ce fugise în SUA, Laila a refuzat să vorbească despre viitorul dictatorului.

Pe data de 16 noiembrie 1979, într-un salon de la etajul IV al Spitalului Municipal București, Laila a murit, răpusă fiind de o boală misterioasă, la vârsta de 56 de ani.

Asociație care să promoveze magia albă

După ce Traian Băsescu l-a învins în alegerile pentru Președinția României, pe Mircea Geoană, Viorel Hrebenciuc, unul din liderii PSD, a spus că Băsescu ar fi folosit atacuri energetice împotriva contracandidatului său. Lumea a râs, însă în emisiunea din 29 decembrie 2009, la OTV, Traian Băsescu a fost întrebat dacă știe despre practicile magice la nivel de stat. Atunci, președintele României a spus despre paranormali: “Îi folosesc şi americanii, şi ruşii”.

Întrebat și despre existența unor structuri românești specializate în acest domeniu, Băsescu a răspuns: “Chiar dacă îi avem, eu nu-i ştiu!”. Ulterior, s-a scris că președintele Băsescu a beneficiat de serviciile parapsihologului Aliodor Manolea.

De menționat este că experiențele parapsihologice au apărut încă din anul 1920, când un hipnotizator englez a făcut demonstrație în Rusia, în timpul căreia, un localnic, în stare de hipnoză, i s-a cerut în limba engleză să facă diverse gesturi. Cu toate că subiectul nu cunoștea limbam s-a conformat. În anul 1930, doi medici ruși au început să studieze telepatia la Leningrad, urmărind astfel posibilitățile de a o folosi în scopuri militare. De atunci, domeniul s-a dezvoltat mult, parapshilogia fiind experimentată, studiată, folosită în tot mai multe țări, la nivel înalt.

La inițiativa Reginei Magiei Albe, Maria Câmpina, și a fiicei sale, Sultana, vrăjitoarele din România au decis să se organizeze într-o asociație care să promoveze magia albă.

“De sute şi chiar de mii de ani, noi, vrăjitoarele, am ajutat lumea, am ferit-o de blesteme, am făcut descântece pentru toţi oamenii cărora li s-au făcut farmece, ne-am bătut să eliminăm magia neagră şi în lume să predomine binele. Acum, credem că a sosit vremea să ne organizăm şi noi într-o «academie» a noastră, o asociaţie a descântătoarelor”, a declarat Maria Câmpina pentru Libertatea.ro.