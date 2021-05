Cum a apărut soția lui Ilie Năstase într-un mall din București. Fostul sportiv se va enerva (exclusiv)

Ioana Simion nu se mai ascunde de Ilie Năstase. Cum a fost surprinsă bruneta pe străzile din Capitală, în plin proces de divorț. Ce va spune fostul sportiv despre fotografiile cu fosta lui parteneră de viață. Domnii au întors privirile către frumoasa divă.

S-au văzut, s-au iubit și s-au despărțit. Chiar dacă Ioana și Ilie Năstase sunt căsătoriți, încă, din punct de vedere legal, cei doi și-au separat drumurile acum ceva timp. Deși au păstrat o relație amicală, se pare că între frumoasa brunetă și fostul mare tenismen al României nu există cale de împăcare.

Divorțul se va pronunța în curând, iar cei doi foști parteneri vor putea fi liberi și în fața legii. Între timp, Ioana Simion a fost surprinsă de paparazii impact.ro într-un complex comercial din Băneasa. Elegantă și rafinată, soția lui Ilie Năstase arată foarte bine îmbrăcată într-o pereche de pantaloni albi, la care a asortat un sacou și bluză în aceeași nuanță. Bruneta se laudă cu o siluetă de invidiat și o atitudine de divă, care atrage privirile celor din jur precum un magnet.

Pe cât de frumoasă și elegantă ar fi Ioana, nu prezența ei a captat atenția fotoreporterilor, ci bijuteria pe patru roți în care bruneta s-a urcat. Se pare că bolidul de lux Bentley în valoare de aproximativ 240.000 de euro va ajunge, pe care diva l-a primit cadou de la soțul ei, se va întoarce în posesia lui Ilie Năstase, după pronunțarea divorțului.

Așadar, Ioana Năstase se afișează în public cât mai poate cu superba mașină. După ce a terminat sesiunea de shopping, soția fostului mare sportiv a demarat către complexul lui Ion Țiriac din pădurea Băneasa. Bijuteria pe roți i-a fost dăruită Ioanei Năstase cadou aniversar, în toamna anului 2020, când bruneta a împlinit vârsta de 45 de ani.

„De data aceasta, mașina e de la Ilie. Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult. Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis: ”Wow, ce mașină frumoasă”.

Am fost imediat în reprezentanța și am luat-o pe loc. Mai am cinci mașini, diferite mărci, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis”, a povestit Ioana Năstase, pentru Click.