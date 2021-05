Ilie Năstase, reacție jenantă după imaginea postată de soția sa: ‘Ai trecut și tu prin patul lui’

Un nou scandal a izbucnit în showbizul românesc. Ioana Năstase ar fi primit un buchet de flori imens de la Nick Rădoi, lucru care l-a înfuriat pe Ilie Năstase. Fostul mare tenismen al României a luat foc atunci când a privit fotografie pe care frumoasa brunetă a postat-o pe rețelele de socializare.

Nu e un secret pentru nimeni faptul că Ioana Simion este una dintre cele mai frumoase și apreciate persoane publice din România. Deși sunt despărțiți și nu mai formează un cuplu, Ioana și Ilie Năstase sunt căsătoriți legal, încă. Cu toate acestea, bruneta se bucură de atenția reprezentanților sexului puternic, care încearcă să o impresioneze cu tot felul de detalii și surprize care ar surprinde orice domnișoară.

Recent, fosta parteneră de viață a lui Ilie Năstase a primit un buchet imens de trandafiri albi și unul mov în centru, semn că pretendentul care i le-a trimis a vrut să-i arate cât de mult o apreciază pe Ioana Simion. Bruneta a postat imaginea pe conturile sale de pe rețelele de socializare. Se pare că buchetul superb ar fi fost un cadou din partea lui Nick Rădoi, sau cel puțin așa spune unul dintre internauții care i-au comentat Ioanei la postarea respectivă.

Ilie Năstase a răbufnit la adresa admiratorului Ioanei Simion. Fostul sportiv nu s-a putut abține și a făcut o remarcă răutăcioasă la adresa acestuia. Gestul fostului mare tenismen dă de înțeles că încă mai are sentimente pentru Ioana și nu acceptă cu ușurință ideea ca fosta lui parteneră să aibă o relație cu alt bărbat.

Deși sunt în plin proces de divorț, Ilie și Ioana Năstase spun că au păstrat o relație bună și încă petrec destul de mult timp împreună. Ioana Năstase a fost cea care a depus cererea pentru divorț la începutul lunii martie a acestui an.

Chiar dacă nu vor mai fi, legal, soț și soție, Ioana Simion și Ilie Năstase se înțeleg foarte bine. Mai mult de atât, se pare că cei doi foști parteneri au petrecut sărbătorile pascale împreună, la familia brunetei din Constanța:

„Am avut sărbători frumoase, în familie. La casa de pe malul Dunării a mamei ne-am strâns cu toții la masă: fratele meu cu băieții, eu și Ilie, băiatul meu Teo. Mama e o bună bucătăreasă și a fost în priză, deși are 68 de ani. Ne-a făcut de toate. Pască, cozonac, drob, friptură. Eu nu am gătit nimic pentru că ea nu îmi dă voie, dar am venit cu cumpărături. Nu că n-aș ști să fac. La prima căsătorie aveam 11 perechi de fini și 13 copii botezați, și făceam mese cu trei zile înainte.

Eu ma ocupam de bunătăți, și aveam o femeie care spăla vasele pentru că nu-ți pot spune cât se strângea după fiecare masă. Am pus masa afară în curte, la aer, am mâncat, ne-am simțit bine. Cel mai bine mi-a părut să-l văd pe Ilie binedispus. S-a bucurat foarte tare de atmosferă, am fost împreună la biserică, a cântat. Eu, în ăștia trei ani, nu l-am văzut niciodată atât de apropiat de biserică”, a declarat Ioana în exclusivitate pentru ziarul Click!