Cine i-a trimis Ioanei Năstase buchetul de flori, de fapt. Am aflat adevărul gol-goluț EXCLUSIV

Ioana Năstase, soția lui Ilie Năstase, a declanșat un adevărat iureș după ce a postat, pe conturile sociale, fotografii cu un imens buchet de flori. Toți au bănuit că autorul gestului romantic ar fi fostul ei iubit, Nick Rădoi, care nu pierde niciun prilej să-l facă gelos pe Nasty. Ioana ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Impact.ro, cine i-a dăruit florile, dar și cum va continua relația cu încă soțul ei.

În luna martie a acestui an, Ioana Năstase a depus actele de divorț la Judecătoria Hârșova, acolo unde, de altfel, în urmă cu un an s-a căsătorit cu Ilie Năstase, fostul mare jucător de tenis. În urma separării, a circulat zvonul că bruneta ar fi la un pas de împăcare cu fostul iubit, milionarul Nick Rădoi. Legat de buchetul de flori primit recent, Ioana Năstase a lămurit misterul:

Nick Rădoi declara, înainte de nunta lor:

“Ilie poate să stea liniștit, pentru că eu cu Ioana nu mai am nimic. Am vrut să ne căsătorim, doar că au fost niște probleme și am decis să ne vedem de drumurile noastre. Ea e o femeie extrem de cochetă, stătea pe puțin două ore în fața oglinzii doar să se machieze, iar eu nu puteam să aștept atâta, și credeți-mă chiar am răbdare. Să mă cheme la nuntă dacă fac”, spunea Nick Rădoi despre Ioana, soția lui Ilie Năstase.

Bruneta ne-a vorbit și despre actuala situație în căsnicie:

“Este adevărat că Ilie vrea să ne împăcăm, dar eu nu sunt hotărâtă încă. Eu sunt omul liniștii și păcii. Nu îmi plac scandalurile, certurile, iubesc armonia. Nu am de gând să mă mai mut la București sau, cine știe, este vorba aceea din popor. Momentan sunt bine așa cum sunt. Cu Ilie mai vorbesc la telefon, ne mai vedem, cam atât, momentan. Eu mai vin la București uneori pentru că mai am de rezolvat unele treburi”.

Ioana Năstase și Ilie Năstase s-au certat cumplit, la începutul anului:

“Eu am venit de la munte, unde petrecusem onomastica cu prietena mea din copilărie. Am ajuns în Bucureşti, am luat masa în oraş cu Ilie, apoi ne-am întors în Stejarii. Am văzut încă de la masă că era nervos, dar nu am dat importanţă. Am ajuns acasă şi… am rămas şocată. O ploaie de palme!

Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat Poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Eu nu i-am dat lui nici un motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influenţat.

Sunt anumite persoane care au influenţă asupra lui, iar aici nu vorbesc de prieteni, pentru că prietenii lui mă respectă. Prefer să tac, nu zic mai multe. Dar nu i-am dat motive să se comporte aşa. Tind spre divorţ. Voi vedea perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată, încerc să mă liniştesc”, mărturisea bruneta, imediat după incident, pentru Click!