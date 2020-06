Cum a apărut Simona Halep la mare cu iubitul. Oamenii s-au uitat lung după ei

Simona Halep și-a făcut apariția alături de iubitul său la mare. Oamenii i-au privint îndelung pe cei doi amorezi pe litoral. Cum au fost surprinși viitorii soți?

Simona Halep s-a bucurat de timpul petrecut exclusiv cu familia și iubitul, iar perioada liberă din cauza pandemiei de coronavirus a făcut-o să-și dorească un alt peisaj. Sâmbătă, 9 iunie, este o dată istorică pentru sportul românesc – ziua în care Halep a câștigat Roland Garros. Tânăra a ținut să marcheze într-un fel deosebit ziua, pe lângă mesajele de mulțumire transmise antrenorului pe rețelele de socializare, a decis să sărbătorească alături de iubitul ei marea victorie.

Viitorii miri s-au bucurat de o zi călduroasă la terasă, alături de un prieten cu care au stat la povești. Fanii acesteia au fost alături de ea prin cuvinte care mai de care mai frumoase, mulțumindu-i pentru trofeul de Grand Slam care nu și-a mai făcut apariția în România de 40 de ani. Simona a rescris istoria și și-a îndeplinit visul pe care l-a avut încă din copilărie, iar acum se bucură în liniște de o victorie veșnică. ”Acum doi ani. Nu o să uit niciodată. Mulţumesc, Darren Cahill, pentru susţinere şi pentru că mereu ai crezut în mine”, a scris jucătoarea noastră pe Twitter.

”Această finală a fost ceva diferit. Înainte de finalele din trecut, Darren Cahill îmi spunea să intru pe teren şi să dau tot ce pot, că am o finală în faţa mea aşa că orice s-ar întâmpla totul va fi bine. Nu e o dramă dacă pierzi o finală de Grand Slam. De data asta, însă, mi-a spus că trebuie să merg să o câştig, pentru că ştim ce s-a întâmplat în 2017, când am aşteptat victoria. Acum, înaintea meciului, mi-a spus că dacă vreau cu adevărat să o câştig, trebuie să urmăresc asta adevărat. De aceea, în unele momente, ca atunci când eram condusă cu un set şi 2-0, am fost mai agresivă. La final a fost unul dintre cele mai frumoase trăiri pe care le-am avut vreodată. Vizualizam asta în fiecare zi în anii în care am jucat acolo, aşa că da, e cel mai frumos sentiment când ştii că eşti campioană la Roland-Garros”

Simona Halep