Ce i-a pus Oana Roman fiicei sale, în cameră. Extravaganța din vila de 160.000 de euro FOTO

După ani de locuit la casa, s-a mutat la bloc. A stat ce a stat, iar lipsa spațiului a adus-o tot ”pe pământ”, schimbare care a costat-o 160.000 de euro. Amenajările noii locuinței sunt în toi, dar camera fiicei sale a trebuit să fie prima gata. Ce i-a pus Oana Roman micuței Isabela în dormitor?

Oana Roman s-a mutat într-o vilă spațioasă de aproximativ 160.000 de euro. Fosta prezentatoarea de televiziune a hotărât să facă această schimbare pentru mai mult spațiu, dar și mai multă intimitate. Vedeta s-a declarat mândră de reușita sa mai mult cu cât a reușit să obțină un preț bun pe apartament – circa 200.000 de euro – așa că a făcut o afacere bună cumpărând vila situată în Pipera.

„Eu nu am avut niciun ban, am vândut un apartament și am cumpărat o casă. Curtea nu este încă amenajată, la anul o să amenajez toată curtea, deocamdată nu mai am niciun ban. Până la primăvară trebuie să strâng bani să fac grădina, să fac aleile, să torn beton. Am și o seră, am și un foișor. Am tras tare să termin interiorul, să ne putem muta. Lucrez la casă de 2 luni”, a povestit Oana Roman pentru spynews.ro.