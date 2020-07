Cum a apărut Marcel Ciolacu la recepția de Ziua Franței. Ceilalți oameni de stat s-au uitat furioși la el

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD a fost invitat marți, la Ambasada Franței. La discursurile susținute cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Franceze, persoanele prezente au stat la o distanță de câțiva metri una de cealaltă.

În timpul recepției oferite de Ambasada Franței, liderul interimar al PSD a fost singurul care nu a purtat mască de protecție. Acesta apare în niște imagini difuzate de Administrația Prezidențială, cu masca de protecție în mână pe tot parcursul discursurilor oficiale. Toți cei prezenți la acest eveniment s-au conformat regulilor sanitare pentru prevenirea infectării cu Covid-19.

Acest eveniment nu a fost primul la care Marcel Ciolacu a participat fără mască de protecție. În luna mai, președintele PSD a explicat de ce nu a purtat mască în Plenul Camerei Deputaților. Purtarea măștii de protecție este obligatorie în spații închise, după cum prevăd normele de răspândire a noului virus.

”Sub formă de glumă, am vrut să transmit că am o suferință la nas și… o să lămurim lucrurile. Am o deviație de sept depistată în urma unui control medical efectuat cu ocazia leșinului. Am făcut și acest control medical” a declarat Marcel Ciolacu.