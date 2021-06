Cum a apărut Irina Fodor îmbrăcată la Chefi la cuțite. Florin Dumitrescu a reacționat imediat

Irina Fodor a avut o apariție răvășitoare la Chefi la Cuțite, marți seara. Vedeta a intrat în platou, iar Florin Dumitrescu parcă s-a luminat la față.

Rochia pe care Irina Fodor a purtat-o la Chefi la Cuțite l-a făcut pe Florin Dumitrescu să spere la o victorie.

Cu o rochie gri metalic cu o mânecă goală și o crăpătură sexy, Irina Fodor a pășit zâmbind în platoul emisiunii. În acel moment, chef Florin Dumitrescu și-a adus aminte că la începuturile show-ului echipa lui avea culoare gri și a câștigat sezonul.

Așa că a sperat că vestimentația Irinei este un semn și că va câștiga battle-ul din seara aceasta.

”Eu apreciez foarte mult culoarea pe care o are rochița ta, pentru că în sezonul II, când am câștigat pentru prima oară Chefi la Cuțite, echipa mea era echipă gri. La mine în cap totul are o legătură”, a povestit Florin Dumitrescu.