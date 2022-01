Cum a apărut Gabriela Prisăcariu la TV. Dani Oțil a fost șocat s-o vadă așa

Gabriela Prisăcariu și-a făcut apariția în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani, deschizând rubrica vestimentară denumită „Stil de Succes, by Ellida Toma”. Fotomodelul a îmbrăcat două rochii de mireasă extravagante, care lăsau să se vadă trupul perfect, deși a devenit mamă recent. Dani Oțil nu a putut să nu remarce decupajele ample ale ținutelor soției sale, care evidențiau îi evidențiau formele.

Gabriela Prisăcariu și-a făcut prezența în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Frumoasa blondină a purtat cele mai sexi rochii de mireasă, care i-au pus în valoare silueta perfectă și formele de invidiat. Dani Oțil nu a putut rata momentul de senzualitate al defilării soției sale, pe care l-a rezumat printr-o remarcă… caracteristică

La aproximativ trei luni de la naștere, Gabriela Prisăcariu afișează un look perfect, motiv pentru care multe dintre imaginile postate pe Instagram, în care își afișează silueta, primesc comentarii negative de la anumite internaute, care sunt de părere că imaginile nu sunt reale.

Deși a declarat că nu ține o dietă anume, Gabriela Prisăcariu a slăbit 12 kilograme din cele 20 acumulate în sarcină, iar de curând a început să facă și mișcare fizică.

„Lasă-mă să îți explic… Anul acesta Moș Crăciun a venit mai devreme. Știu că sunt proaspătă mămică, bebelușul are trei luni și nu îmi pot permite să stau în trafic. Îmi doresc foarte mult să ajung la sală. Nu am mai făcut sală de un an și trei luni. Am propria mea bandă. Ți-am luat locul în garaj, dar la vară o pun pe terasă. Gata! Du-te și vezi de copil”, i-a spus Gabriela Prisăcariu lui Dani Oțil.

Gabriela Prisăcariu nu pune însă presiune pe ea în ce privește forma fizică și este convinsă că își va recăpăta, în timp, silueta mult dorită.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […]

Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză. Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, mai spunea Gabriela Prisăcariu.