Cum a ajuns să-și cheltuie Cristiano Ronaldo sutele de milioane de euro câștigate din cariera de fotbalist

Bine ați venit în lumea lui Cristiano Ronaldo, cel mai bogat sportiv din lume! Puștiul care a crescut în sărăcie în Portugalia, dar acum a ajuns să producă peste 100 de milioane de dolari în fiecare an. Unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie și cu siguranță cel mai bun produs de marketing din istoria sportului. Aspect confirmat și de veniturile sale. Este al doilea cel mai bine plătit fotbalist din lume, după Leo Messi, dar compensează cu încasările din publicitate.

Cristiano Ronaldo, omul care produce peste 100 de milioane de dolari pe an! Cum își cheltuie averea

Dar portughezul este campion detașat la partea de marketing, de unde obține chiar mai mult decât din fotbal. Amețiți de sumele halucinante, oamenii au rămas mai mereu cu o mare curiozitate. Câți bani produce Cristiano Ronaldo? Dar mai ales cum își cheltuie sutele de milioane.

Să începem cu încasările și suma impresionantă pe care i-o plătește Juventus. Deși are deja 35 de ani. Salariul de 35 de milioane de dolari este depășit de banii pe care îi primește de la numeroșii sponsori. Cel mai important contract este cel cu Nike. Suma nu este oficială, dar s-a speculat că Ronaldo, care are un contract pe viață, va încasa peste un miliard de dolari de la compania americană.

Cert este că aproximativ 45 de milioane de dolari vin, anual, de la diferiții sponsori. Pentru a trece de pragul de 100 de milioane de dolari (109 milioane dolari încasați în 2019), Cristiano produce și din numeroasele afaceri. Are două hoteluri în Portugalia (în Lisabona și în Funchal), o clinică de transplant păr și celebra linie vestimentară CR7.

Cristiano Ronaldo are un private jet în valoare de 64,5 milioane de dolari!

Și dacă tot încasează sute de milioane de dolari în fiecare an, Ronaldo este campion și la cheltuieli. Are unul dintre cele mai scumpe apartamente din lume, la New York, în celebrul Trump Tower. A plătit 18,5 milioane de dolari pentru luxoasa locuință. La Torino, orașul în care locuiește în prezent, Ronaldo a cumpărat două vile alăturate. Pentru a se asigura că are parte de liniște și intimitate. Are și o casă de vacanță în Spania, în valoare de 1,6 milioane de dolari.

Ca orice fotbalist de top, Cristiano Ronaldo are și o pasiune pentru mașinile de lux. Nu mai puțin de 19 își fac loc în garajul său. Printre ele, un Bugatti Centodieci, ediție limitată (doar 10 în întreaga lume), în valoare de 8,5 milioane de dolari. Dar și un Bugatti Veyron, de 1,7 milioane de dolari. Printre bolizii mai „ieftini” un Bentley GT Speed (220.000 dolari), un Rolls Royce Phantom (360.000 dolari), dar și două Aston Martin.

Pentru a călători în întreaga lume, Cristiano Ronaldo nu caută oferte low-cost. Are două avioane private. Unul dintre ele este cotat ca fiind cel mai scump private jet din lume. Celebrul Gulfstream G650, în valoare de 64,5 milioane de dolari. Cristiano Ronaldo își vinde imaginea pe milioane de dolarii, deci are nevoie de accesorii pe măsură. Are unul dintre cele mai scumpe ceasuri din lume. Un Rolex GMT Master Ice, în valoare de 485.000 de dolari.