Cum a ajuns să arate unul dintre cei mai râvniţi actori. Făcea valuri în filme de Oscar, dar a dispărut şi acum a fost văzut aşa. Foto

A fost considerat unul din marii actori ai generației sale, cu cel puțin 102 pelicule pe marele și micul ecran, având ultimul rol în 2004, în filmul „Welcome to Mooseport”, o comedie ușoară, în care juca alături de un alt actor celebru, Ray Romano. Astăzi, ajuns la vârsta de 93 de ani, nimeni nu și-a putut imagina cum a ajuns să arate unul dintre cei mai râvniţi actori. Făcea valuri în filme de Oscar, dar a dispărut din luminile Hollywood-ului în 2004, şi acum a fost văzut aşa. Citește mai departe și află despre cine este vorba.

Un actor de Oscar și cei 44 de ani în lumina reflectoarelor

Cel care avea să fie unul din cei mai râvniți actori avea să se nască la 30 ianuarie 1930, în orașul San Bernardino din statul american California. Nu a avut o viață ușoară, familia sa s-a mutat frecvent, stabilindu-se în cele din urmă în Danville, Illinois, ulterior părinții au divorțat când el avea 13 ani, tatăl său părăsindu-și familia, iar el a decis că vrea să devină actor când avea zece ani.

Vorbim, așadar, de unul din cei mai mari actori americani ai generației sale, de altfel, unul din cei mai râvniți actori de la Hollywood, având la activ un număr important de filme de Oscar. Eugene Allen Hackman, cunoscut sub numele de Gene Hackman a jucat în peste 100 de filme, și avea să primească râvnitul trofeu Oscar pentru două pelicule, „Cel mai bun actor”, în 1971, pentru „Filiera franceză” și „Cel mai bun actor în rol secundar”, în 1992, pentru „Necruțătorul”.

Unul din rolurile care aveau să-l propulsese și mai mult în grupul privilegiat de cei mai râvniți actori a fost Lex Luthor din seria filmelor „Superman”, avându-l în rol principal pe regretatul Christopher Reeve, fiind și nominalizat pentru BAFTA pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Putem spune că astăzi, Hollywood-ul încă mai are legendele sale vii. Dintre aceștia, îi putem număra pe Clint Eastwood, Jack Nicholson, Al Pacino și Dustin Hoffman. Unii continuă să lucreze, alții au dispărut în apus, bucurându-se de viață și de pensie.

Una dintre aceste legende în viață este actorul Gene Hackman, care a fost văzut ultima dată în filmul „Welcome To Mooseport” din 2004 și, deși filmul nu a fost un mare succes, cu siguranță nu a fost motivul pentru care Gene Hackman a decis să se oprească din actorie.

În acel an, mai exact pe 7 iulie 2004, Gene Hackman a acordat un interviu rar la Larry King, în care a anunțat că nu mai are niciun proiect cinematografic în plan și că își consideră cariera de actor încheiată. În 2008, în timp ce își promova cel de-al treilea roman, a confirmat că s-a retras din actorie, dar pentru scurt timp și-a împrumutat vcea pentru două documentare „The Unknown Flag Raiser of Iwo Jima” în 2016 și „We, The Marines”, în 2017.

Cum a ajuns să arate unul dintre cei mai râvniţi actori în 2023

Retras definitiv din cinematografia americană, Gene Hackman avea să fie văzut extrem de rar, după momentul 7 iulie 2004, iar presa americană a tot încercat să afle care este starea de sănătate a celebrului actor.

Oricum o fire retrasă, a impus familiei, soției sale actuale, Betsy Arakawa, cu care este la al doilea mariaj, cei doi căsătorindu-se în 1991, și celor trei copii ai săi, Christopher Allen Hackman, Elizabeth Jean Hackman și Leslie Anne Hackman, să nu dea nicio informație către presă.

Dar, recent, paparazii au reușit să-l surprindă pe celebrul actor, ajuns azi la 93 de ani, în câteva imagini, iar ceea ce s-a putut vedea a fost, cel puțin, șocant, actorul fiind aproape de nerecunoscut, slăbit și extrem de apăsat de povara anilor pe care-i are. Deși la momentul retragerii au apărut multe speculații, se pare că, de fapt, Gene Hackman lua decizia de a se retrage din cauza sănătății sale.

Într-un alt interviu rar, acordat în 2009 pentru Empire, Hackman a vorbit despre retragerea din actorie. „Picătura care a umplut paharul a fost, de fapt, un test de stres pe care l-am susținut la New York. Doctorul m-a sfătuit că inima mea nu era în stare să o supun la niciun fel de stres”.

Gene Hackman s-a asigurat, de asemenea, că statutul său de pensionar este clar, spunând că „Agenții nu vor să o spun, în cazul în care apare ceva bun, dar sunt oficial retras. Nu există niciun dubiu în privința asta”. A fost întrebat dacă „Hollywood a primit mesajul” și a răspuns: „Nu am vorbit prea mult cu Hollywood în ultima vreme, așa că nu prea știu. Dar aș presupune că au mers mai departe”.

Cariera lui Gene Hackman ca scriitor este înfloritoare

Pe lângă faptul că este actor, Hackman are și o carieră de scriitor. El a publicat trei cărți împreună cu partenerul său Daniel Lenihan și două cărți scrise pe cont propriu. Primul roman al lui Hackman și Lenihan, „Wake of the Perdido Star”, a fost publicat în 1999. Cel mai recent roman al lui Hackman, „Pursuit”, a apărut în 2013.

„Este foarte relaxant pentru mine. Nu mă imaginez ca fiind un mare scriitor, dar îmi place foarte mult procesul, mai ales la această carte [Escape From Andersonville: A Novel Of The Civil War (2008)]. A trebuit să facem foarte multe cercetări în legătură cu ea pentru a obține unele fapte corecte și este stresant într-o oarecare măsură, dar este un tip diferit de stres. Este unul pe care îl poți gestiona, pentru că stai acolo de unul singur, spre deosebire de nouăzeci de oameni care stau în jurul tău și așteaptă să îi distrezi!”, a declarat Hackman pentru Empire despre scris.

În 2021, Hackman a vorbit despre cea de-a 50-a aniversare a filmului The French Connection, despre care declara în The New York Post că „A face film a fost întotdeauna riscant – atât fizic, cât și emoțional -, dar aleg să consider acel film un moment într-o carieră plină de succese și eșecuri.”

Fanii au primit anterior o actualizare rară despre Hackman în urmă cu patru ani, când, în 2019, cei de la Official Pix împărtășeau imagini cu el în timp ce participa la o sesiune de autografe.