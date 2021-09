Jack Nicholson suferă de o boală gravă. Ce se întâmplă cu marele actor american

Jack Nicholson suferă de o boală grea, care îi îngreunează viața.

Vești proaste despre actorul Jack Nicholson

Îndrăgitul actor s-a retras din lumina reflectoarelor de ceva timp și locuiește la conacul său din Beverly Hills, California.

Surse apropiate artistului spun că acesta ar suferi de demență. El ar fi fost, de fapt, forțat să renunțe la meseria lui în 2018, iar asta din cauza bolii de care suferă.

„Jack are probleme de memorie şi nu-şi mai poate aminti replicile care i-au fost cerute”, spun apropiații.

Actorul este ajutat de fiica sa Lorena și de Ray, fiul lui. Cei doi își ajută tatăl, fiind văzuți adesea la conacul său.

”Comunitatea Mulholland Drive este destul de strânsă şi toţi sunt îngrijoraţi de starea lui. Fizic este bine, dar mintea lui a dispărut. Este într-adevăr trist să vezi un actor atât de talentat, precum Jack, sfârşind în acest mod”, spune o persoană din anturajul actorului.

Ce se întâmplă cu cariera actorului

Jack Nicholson s-a retras în urmă cu ceva ani, iar zvonurile vorbeau despre faptul că acesta ar avea Alzheimer. El nu a vorbit niciodată despre aceste zvonuri, dar colegii lui de filmări au spus că are probleme cu memoria.

A câștigat de trei ori Premiile Oscar pentru cel mai bun actor în Zbor deasupra unui cuib de cuci și Mai bine nu se poate, dar și pentru un rol secundar în Cuvinte de alint. Actorul a fost nominalizat de 12 ori la Oscar, în fiecare deceniu din anii ’60 până în 2000.

Actorul are cinci copii, dar Ray și Lorena sunt cei mai apropiați de el. Jack Nicholson a apărut ultima oară în filmul de comedie scos în 2010 How Do You Know, alături de Reese Witherspoon și Owen Wilson.

Printre filmele celebre în care a jucat se numără Easy Rider, Five Easy Pieces, Chinatown, Batman, A Few Good Men, Totul despre Schmidt, Something’s Gotta Give și Cârtița.

Filmul Batman din 1989, în care Nicholson joacă rolul unui criminal psihopat, Jokerul, i-a adus actorului un venit de 60 de milioane de dolari.