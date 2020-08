Cum a ajuns să arate o prezentatoare celebră de la noi. De nerecunoscut, pe plajă

Incredibil cum a ajuns să arate o prezentatoare renumită de la noi. Este vorba despre Paula Chirilă. Vedeta TV s-a îngrășat, în ciuda intervențiilor estetice la care a apelat.

Cum arată o fostă prezentatoare celebră de la noi. Este de nerecunoscut în costum de baie

Paula Chirilă a profitat de vremea frumoasă și a dat o fugă la mare alături de câteva prietene. Astfel, vedeta TV a fost surprinsă în costum de baie, astfel că s-a putut vedea că aceasta s-a îngrășat. La sfârșitul săptămânii trecute fosta prezentatoare a decis să meargă la mare.

Paula Chirilă a fost surprinsă alături de câteva prietene pe o plajă din nordul mamei, acolo unde trag mai toate vedetele. S-a putut observa că Paula Chirilă a luat proporții în ciuda intervențiilor estetice la care a apelat.

Paula Chirilă apelează des la medicul estetician

Paula Chirilă a simțit în permanență nevoia să își ajusteze micile imperfecțiuni ale corpului. Aceasta a optat pentru o lipoaspirație, a scăpat de ridurile de expresie. În plus, ea a apelat și la o corecție a bărbiei, precum și la o intervenție la nivelul bustului.

Pe de altă parte, Paula Chirilă este o femeie liberă din 2017, an în care a divorțat de fostul soț, Marius. După un mariaj de 12 ani a divorțat de soțul ei, Marius.

Ce relație are Paula Chirilă cu fostul soț

Cei doi au împreună o fetiță pe nume Carla, iar de dragul ei au rămas în relații apropiate. Depun tot efortul pentru ca fiica lor să aibă o copilărie echilibrată, după cum spunea Paula Chirilă.

”Da, am divorţat. Ne pare rău. Am purtat o discuţie firească şi am ajuns la decizia asta comună. Marius e o persoană minunată, am avut o căsnicie frumoasă, de 12 ani, avem un copil frumos, pe care încercăm să-l creştem echilibrat. Şi încerc să trec cum pot peste perioada asta, mai ales că sunt şi Sărbătorile”, spunea Paula Chirilă, la momentul respectiv.

Paula Chirilă, relație cu un bărbat mai tânăr cu 16 ani

După separarea Marius, Paula Chirilă a lăsat să curgă totul de la sine. A avut de învățat foarte multe din fosta relație, lecții pe care nu le-a prea aplicat după ce a devenit o femeie liberă.

Astfel, Paula Chirilă avut o relație de scurtă durată cu un bărbat mai tânăr cu 16 ani,relație care s-a consumat rapid.