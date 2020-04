Cum a ajuns să arate bunicul Luizei Melencu, la un an de la dispariția ei. Mesajul lui i-a cutremurat pe mulți

A trecut un an de la dispariția Luizei Melencu, iar familia sa încă mai speră să o poată strânge din nou în brațe pe fata care ar fi trebuit să împlinească deja 19 ani. Bunicul fetei s-a schimbat mult. Se vede chinuit de dorul de nepoata sa.

Cum a ajuns să arate bunicul Luizei Melencu, la un an de la dispariția fetei

Stelian, bunicul Luizei Melencu, este total schimbat, la un an de la dispariția nepoate sale, crescută de el și soția lui. Bărbatul și-a lăsat barbă și se vede că nopțile nedormite și grijile din ultimul an și-au pus amprenta asupa sa. Pare înbătrânit, dar încă nu și-a pierdut speranța. De la autorități însă se pare că nu mai are nicio așteptare.

Bărbatul a postat un mesaj foarte dureros pe Internet, în care a spus exact ceea ce gândește despre anchetatori și oamenii legii care ar fi trebuit să-i găsească nepoata sau care măcar ar fi trebuit cel puțin să o caute pe fata dispărută.

”Dă-le Doamne după suflet, să vadă și ei ce este durerea și suferința”

Pe 14 aprilie s-a împlinit un an de la dispariția Luziei, iar bunicul Stelian a scris un mesaj foarte dur: ”Doamne ajută, făcătorule de minuni, ajutâ-ne să ne găsim fata, pentru că cei care sunt plătiți nu și-au făcut datoria! Dă-le Doamne după suflet, să vadă și ei ce este durerea și suferința!”, a scris revoltat bunicul Luizei Melencu.

Cel care este acuzat de moarte Luizei Melencu și al Alexandrei Măceșanu este Gheorghe Dincă. Monstrul din Caracal chiar a și recunoscut în fața procurorilor că el este cel care le-a răpit pe cele două fete, pe care apoi le-a ucis. Acum însă, bărbatul susține că a fost obligat să spună asta, așa că și-a schimbat radical declarațiile. Acesta susține că nu le-a ucis pecele două fete și solicită întoarcerea dosarului său la Parchet, pentri cercetări.