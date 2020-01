Bunicul Luizei Melencu, noi detalii înfiorătoare despre cazul Caracal. Ce a pățit cea de-a patra victimă a lui Dincă, la doar 12 ani

Bunicul Luizei Melencu a fost contactat pe Facebook de două adolescente cu vârste de 12 și 17 ani, care i-au mărturisit că au fost abuzate de Gheorghe Dincă. Capturile conversațiilor purtate pe rețeaua socială arată că cele două conturi de pe care bunicul Luizei a primit mesaje sunt reale.

Bunicul Luizei Melencu a oferit noi detalii înfiorătoare despre cazul Caracal

Stelian Iordache, bunicul Luizei Melencu, a fost contactat pe Facebook de două adolescente care i-au mărturisit că au fost agresate de Gheorghe Dincă. Fetele, care locuiesc în zona Caracalului, l-au rugat să nu le dezvăluie identitatea, mărturisind că sunt speriate și că părinții nu le lasă să vorbească public.

„Eu mergeam pur şi simplu pe trotuar şi a oprit o maşină lângă mine. M-a întrebat dacă nu merg la ocazie. Era Dincă. Am spus Nu! şi să-şi vadă de drum. Dar a venit lângă mine şi mi-a pus ceva la nas şi am adormit după. M-am trezit în casa lui. Mă durea tot corpul şi mă simţeam rău. Am întâlnit acolo o fată de 12 ani care mi-a spus că era de 2 luni în casa lui Dincă”, a mărturisit una dintre fete, precizând că acum locuiește în Germania, iar familia celeilalte fete s-a mutat în Brăila în urma traumelor.

Fetele nu i-au spus cum au reușit să scape din casa lui Dincă, dar l-au sfătuit pe bărbat să o caute în continuare pe Luiza.

„Multe fete m-au contactat în perioada asta. Două dintre ele mi-au atras atenţia. Nu m-au apelat de pe conturi false de Facebook. Am vorbit cu ele şi la telefon. Nu pot să le divulg identitatea pentru că aşa le-am promis. Una dintre ele mi-a spus că după ce a scăpat din casa lui Dincă a fost nevoită să se mute din Caracal. Nici procurorilor nu le-am spus pentru că am vrut să-mi respect cuvântul în faţa acestor copile. Eu vă spun sigur că acest Dincă obişnuia sa răpească fete, dar nu le omora. Le trafica. Cele două fete nu ştiu exact cum au scăpat din mâinile lui Dincă. Au spus că nu vor să vorbească despre asta. Sunt convins că aşa s-a întâmplat cu Luiza. N-a omorât-o. Nepoata mea e vie. Simt asta”, a spus bunicul Luizei.