Cum a ajuns să arate Bobby Ewing din Dallas, la 71 de ani. Mai să nu îl recunoască fanii

La începutul anilor 90, Patrick Duffy, Bobby Ewing din ”Dallas”, era unul dintre cei mai râzvniți bărbați din lume, personajul din serialul american propulsându-l atât în inima multor femei, cât și în lumea cinematografică. A trăit însă atâtea drame câte a pus în scenă, iar astăzi, la 71 de ani, după multe suferințe, a ajuns să redescopere iubirea.

În 1986, când deja filma de 8 ani pentru serialul ”Dallas”, Patrick a primit o veste groaznică: părinţii lui au fost asasinaţi. Toată America era în stare de șoc. Marie și Terence Duffy aveau un bar în Montana, unde erau îndrăgiți și respectați, până într-o zi, când în local au apărut adolescenţii Kenneth Miller şi Sean Wentz, care i-au jefuit și ucis.

„Pentru fiecare lucru nefericit care se întâmplă, inclusiv moartea părinților mei, sunt vinovat. Sunt responsabil pentru faptul că sunt fiul a doi oameni care au fost uciși. Nu eu am cauzat uciderea lor. Dar dacă sufăr din cauza asta, este karma mea pe care am avut-o în această viață și în aceste circumstante”, declara Patrick în 2006, într-un interviu pentru The Guardian.