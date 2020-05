Cariera actriţei Linda Gray a înregistrat un mare succes odată cu rolul din celebrul serial Dallas. Serialul a arătat telespectatorilor viața familiei Ewing, o viață ce se învârtea în jurul banilor, petrolului şi puterii.

Ce face și cum arată Sue Ellen din Dallas, la 42 de ani de la lansarea serialului de succes. Imagini uimitoare cu celebra artistă

Cuplul lui Sue Ellen şi J.R. Ewing a fascinat privitorii prin relaţia pe care aceștia o aveau. Linda Gray a înfățișat-o pe soţia alcoolică şi deprimată a miliardarului J.R. Ewing, jucat de actorul Larry Hagman.

Linda Gray a interpretat-o ​​pe soţia îndurerată a lui J.R. Ewing, din 1978 până în 1989. Aceasta a jucat același rol și în producțiile de după încheierea serialului inițial, Dallas – J.R. Returns şi Dallas – War of the Ewings.

Linda Gray, regizor și producător

După terminarea serialului Dallas, Linda Gray a apărut în numeroase producţii, cum ar fi Expecting Mary şi Hidden Moon, precum şi în The Bold and the Beautiful. În plus, actrișa s-a impus şi ca regizor și producător

Soția din serial a lui JR a fost cea mai bună prietenă a acestuia din viața reală. „Larry Hagman a fost cel mai bun prieten al meu timp de 35 de ani. A adus bucurie tuturor celor pe care i-a cunoscut. A fost creativ, generos, amuzant, iubitor şi talentat , îmi va lipsi enorm. El a avut o viaţă originală şi a trăit la maxim fiecare moment Lumea era un loc mai luminos din cauza lui Larry„, spunea actriţa la moartea lui Larry Hagman.

Linda Gray arată la 79 de ani la fel ca în tinerețe

Ajunsă la 79 de ani, Linda Graz arată la fel de strălucitoare şi de graţioasă ca în tinereţe. În plus, la aproape 80 de ani actrița nu se teme să vorbească despre dragoste.

„Cu bărbatul potrivit este grozav, dar nu sar imediat în pat , sunt foarte selectivă. Oamenii cred că nu avem niciun interes pentru sex pe măsură ce îmbătrânim, dar greşesc total. Ne putem bucura aşa cum am făcut-o la 25 de ani. Poate mai mult, pentru că nu trebuie să ne facem griji pentru copiii care aleargă în dormitor”, spune actriţa care a interpretat-o pe Sue Ellen.

Linda Gray are doi copii

Linda Gray a avut o căsătorie nefericită. A fost măritată cu Ed Thrasher, 74 de ani, timp de 21 de ani. Au divorţat în anul 1983. Actrița are doi copii: Jeff Thrasher şi Kehly Sloane. Linda Gray locuieşte acum în California.