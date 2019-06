Cum a ajuns Maria Dragomiroiu să ia o pensie de 1.200 de lei lunar. Ce nu s-a spus până azi despre indemnizația artistei

Maria Dragomiroiu, umilită de statul român. Cunoscuta vedetă a muzicii populare românești primește o indemnizație extrem de mică. Ce scrie pe fluturașul său de pensie, după mai bine de 40 de ani de activitate?

Maria Dragomiroiu, umilită de statul român. Ce pensie ia artista?

În cadrul lunii trecute, iubita artistă de muzică populară a ieșit la pensie. Nu mică i-a fost mirarea când a văzut ce sumă va primi lunar și din care va fi nevoită să se descurce să se întrețină. Statul român i-a acordat, după mai bine de 40 de ani de muncă, doar 1.200 de lei.

„Eu am ieşit la pensie de o lună de zile şi, după 40 de ani de muncă, am 1200 lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1200 de lei?”, a declarat Maria Dragomiroiu la „Răi Da Buni”.

Firma Mariei Dragomiroiu, din 2002 pe pierdere

De asemenea, Maria Dragomiroiu a afirmat că nu se va despărți de scenă, cântecul fiind totul pentru ea, dar și din cauza faptului că nu are cum să își asigure toate cele necesare din doar 1.200 de lei lună de lună. În anul 2002, celebra artistă și-a înființat o firmă, conform știrilekanald.ro. Aceasta are specializarea în „activități de interpretare artistică(spectacole)”, cu care își derulează afacerile în domeniul în care a activat o viață întreagă. Din păcate, ultimii 10 ani au fost cam grei, firma fiind într-o continuă pierdere. Deficitul total pe anii 2013, 2014 și 2015 a fost de aproape 23.000 de euro. Registrul Comerțului arată că anul 2012 a fost anul pe profit, câștigul fiind de 24.772 de lei, adică aproximativ 5.500 de euro.

„Am avut cântări, toata lumea are treabă. Este minunat, dar obositor. Fără asta nu m-aș simți bine. Am cântat 3 zile și am racit, acum stau acasă”

Maria Dragomiroiu