Ce pensie primește Traian Băsescu de la statul român. Banii completează alte sume venite din indemnizații

Traian Băsescu a făcut publică suma care îi revine la pensie, după anii de activitate. Nu mică a fost uimirea unor români când au aflat de ce indemnizație dispune cel care a fost de două ori președintele României, edil al Capitalei și comandant de navă.

Traian Băsescu, în vârstă de 67 de ani, a făcut publică suma pe care o primește lună de lună. Această dezvăluire a venit ca urmare a comentariilor aduse la adresa sistemului de pensii speciale din România. Sistemul în cauză a făcut ca torționarul Ioan Ficior să aibă o pensie de 5.500 de lei.

Amintim că cel din urmă este condamnat la închisoare în urma unor infracțiuni contra umanității. Conform declarațiilor fostului șef de stat, el a ieșit cu o pensie de 2.980 de lei. Mai mult decât atât, Traian Băsescu a acuzat Partidul Social Democrat pentru vânarea a două obiective: salariile și pensiile.

„Guvernul ăsta a avut două linii – salarii şi pensii. Să ştiţi că la amândouă a dat ţeapă. Mărirea de 25% s-a făcut mutând controbuţiile, iar în ceea ce priveşte pensiile…Sunt pensionar, trebuia să primesc la 1 ianuarie o indexare de 5% plus 50% din creşterea salariului mediu brut pe economie. N-am primit că a rămas că ne măreşte Olguţa pensiile în 2019. Am ieşit cu pensie de 2.980 de lei, comandant de navă, fost ministru, fost primar general, fost preşedinte. Cu asta am ieşit, vă aduc fluturaşul. Iar Ficior, cel care a murit, avea 5.500 de lei, pentru că e la pensii speciale. Deci, un fost preşedinte are o pensie mai mică decât… Dacă ai fost 10 ani preşedinte, vreo 10 prin guverne, 12 ani comandant de navă, ai 2.980, dacă ai fost torţionar, ieşi cu 5.500 de lei”

Traian Băsescu