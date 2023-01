Emily Burghelea a născut un băiețel perfect sănătos! Soțul ei a asistat la naștere. Prima imagine cu cel mic

Așteptarea a luat sfârșit pentru Emily Burghelea! Fosta asistentă tv a născut un băiețel perfect sănătos, vineri seară (20 ianuarie). Ea a devenit mamă pentru a doua oară. Vedeta și soțul ei, Andrei, mai au o fetiță, pe nume Amedeea!

Bucurie mare pentru Emily Burghelea! Blondina a născut un băiețel de nota 10, pe cale naturală. Fosta asistentă tv de la Antena 1 a devenit mamă din nou. Tânăra mai are o fetiță, Amedeea, în vârstă de aproape doi ani. Imediat după ce a născut, diva a publicat prima imagine cu bebelușul pe Instagram, în timp ce îl alăpta.

Totodată, ea a dezvăluit că soțul său, Andrei, a asistat la nașterea celui mic. Emily a ales să nască tot pe cale naturală, la fel ca atunci când a adus-o pe lume pe fetița ei. Se pare că blondina era antrenată pentru naștere, ținând cont că a mers la spital machiată și coafată.

Vă vine să credeți că are 3.700 de grame și cu toate acestea sunt ca nouă? El este minunea mea de la Dumnezeu… L-am născut cu zâmbetul pe buze, la fel cum am fost și pe toată perioada travaliului, iar când mi l-au pus doctorii la piept cerul s-a deschis și îngerii au început să cânte pentru noi… Ce trăim acum este magic!” a scris aceasta , pe Instagram, după ce a devenit mamă pentru a doua oară.

„Bine ai venit pe lume, sufletul meu! Ai așteptat să ajungă tati ca să o țină de mână pe mami, iar când amândoi am fost acolo să te întâmpinăm, te-ai născut ca un înger, repede și ușor, pe cale naturală și ne-ai uimit pe toți! Faceți cunoștință cu voinicul nostru de 10! N-aș fi crezut că în pântecele mele se ascundea un bebeluș așa de mare!

În luna august a anului trecut, blondina a anunțat că este gravidă pentru a doua oară. Ea nu a știut că este însărcinată până nu a ajuns de urgență la spital.

„Nu a știut nimeni, nici măcar noi nu am știut! Dacă nu ajungeam atunci la Urgență, nu știu când aș fi aflat sau cum aș fi aflat. Practic, bebelușul nu mai știa ce să facă să zică: mami, sunt aici! Iar eu cu toată agitația, cu trezitul de dimineață la emisiune, cu toate proiectele, cu toate chestiile care se întâmplă, cu Amedeea, nu am sesizat, nu am prea simțit.

Și mai e o chestie: după ce naști, o perioadă mai lungă de timp nu ai menstruație și neavând menstruație, mai ales că am alăptat-o și pe Amedeea foarte mult, cumva s-a pierdut reperul clasic”, declara, pentru Impact.ro, vedeta de televiziune.