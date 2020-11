Cum a ajuns celebru Dani Mocanu. Cine era acum câțiva ani actualul star de pe Youtube

Dani Mocanu este una dintre cele mai cunoscute personalități din România la ora actuală. Este cunoscut pentru caracterul său diferit si modul în care își abordează cariera. Melodiile lui sunt ascultate de tineri din toată țara, dar și din occident. Unele cântece interpretate de artist au avut și un impact negativ asupra carierei acestuia, din punct de vedere legal.

Cine este Dani Mocanu?

Dani Mocanu este un cântăreț din România. Cu toate că acesta este clasificat ca și un artist ce cântă manele, acesta interpretează și muzică lăutărească la evenimente private. Pe lângă acest lucru, instrumentalele folosite în melodiile sale sunt diferite față de alți artiști ce cântă manele. Este singurul manelist care este și rapper dar și trapper.

Acesta mai este numit ca și fiind un manelist progresist. Acesta susține că nu ar trebui să existe discriminare între români și rromi, sau orice fel de discriminare ce poate porni de la etnie sau culoarea pielii. Lucru acesta îl ilustrează printr-0 melodie compusă în 2018, „Mă mândresc că sunt țigan”.

Trecutul lui Dani Mocanu

Aceste provenea dintr-o familie înstărită, o familie de rromi bogați. Erau originari din comuna Bradu. A studiat în Pitești la Liceul pentru băieți Bălcescu. În momentul de față, este denumit Colegiul Național „Ion C. Brătianu”. Nu a fost un elev model, ci unul mediocru ce nu ieșea neapărat în evidență. Femeia care l-a inspirat să urmeze o carieră în lumea muzicii a fost chiar profesoara acestuia de muzică, cu o experiență ca și cadru didactic de mai bine de 20 de ani. Acesta a început prin a face parte din corul local. Însă, mai târziu, acesta a luat-o pe un alt drum pentru a juca fotbal.

În lumea fotbalului, Dani Mocanu s-a descurcat destul de bine. Acesta și-a început cariera în acest sport la FC Argeș. Acesta a jucat și la Steaua București Junior, fiind căpitan de echipă de la 16 ani.

„Am jucat bine fotbal. E vorba și despre o strategie, trebuie să înțelegi ce apreciază publicul. În România publicului trebuie să îi dai ceva diferit, mai vulgar, mai modern. Pe stilul meu muzical nu există concurență. Eu de aproximativ jumătate de an nu am mai scos nici o piesă, doar dedicații și tot sunt pe locurile 2, 3 în tendințe” , a declarat artistul.

Dani Mocanu în prezent

Dacă nu a avut foarte mare succes în lumea fotbalului, nu putem spune același lucru și despre cariera sa în muzică. Desigur, poate că nu multă lume este familiară cu stilul său de muzică, poate unii pur și simplu nu îl agreează. Părerile vor fi împărțite mereu. Însă nu putem ignora abonații și vizualizările ce le-a strâns pe YouTube în timpul carierei sale. La momentul actual, aceste are 2.4 milioane de abonați pe contul său și 1 miliard de vizualizări combinate la toate videoclipurile muzicale.

Cântărețul a avut și probleme cu legea datorită unei melodii ce transmitea un mesaj negativ fanilor săi. Melodia se numea „Curwa” și instiga fanii acestuia la violență asupra femeilor. Dani Mocanu a fost cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de incitare la ură sau discriminare.