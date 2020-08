Imagini șocante în timpul unui concert cu manele, la Iași. Sute de oameni s-au călcat în picioare să ajungă la scenă VIDEO

Zilele trecute, la Iași a avut loc un concert cu sute de oameni fără măști de protecție și fără reguli de distanțare socială. Iașiul se afla pe locul trei în topul zonelor cu cele mai multe cazuri de infecție cu coronavirus.



Participanții la concert au dansat umăr la umăr, iar cântărețul care întreținea atmosfera i-a îndemnat la relaxare totală și la nerespectarea măsurilor de protecție. Poliția a început verificările după ce, pe internet au apărut imagini cu aglomerația.

Potrivit datelor oficiale, până luni aproximativ 2,500 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19 în județul Iași și numărul deceselor provocate de această boală a ajuns la 87. Prefectul Iașului urmează să ceară ca activitatea cluburilor și teraselor să fie închisă după ora 24:00.

Administrația clubului susține că regretă incidentele.

”A avut o cumătrie aici prin zonă și am zis ”vino mă să le facem o bucurie și ieșenilor”. La momentul respectiv s-au bulucit în față, într-adevăr s-a văzut urât pe filmări și în media ce a apărut. Nu a fost chiar atât de dramatic pentru că în momentul respectiv m-am urcat în pupitrul de la DJ, am întrerupt toată treaba și am dispersat lumea”, a spus administratorul clubului, Răzvan Ștefan.