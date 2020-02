Gigi Becali a făcut câteva declarații neașteptate despre cazul șocant care s-a petrecut în localitatea Văgiulești, din județul Gorj. Un bărbat invalid și-a abuzat fiica, minoră la acea vreme. Familia acestuia a fost ajutată de afaceristul din Pipera, după ce a aflat că era vorba de mai mulți copii care trăiau în sărăcie. Au primit atât o casă mobilată și utilată din partea latifundiarului, dar și o sumă de bani.

Deși copiii familiei își vedeau visul cum se împlinește, mai ales că le fusese foarte greu atât de multă vreme, fericirea le-a fost umbrită. Condițiile în care trăia familia lui Alexandru și a Marianei Bucur l-a impresionat pe Gigi Becali. Este cunoscut că omul de afaceri obișnuiește să facă acte de caritate și să îi ajute pe cei nevoiași, de aceea s-a și implicat atât de serios.

În anul 2012, oamenii ajunseseră să doarmă sub cerul liber, dar au primit o casă în care exista atât mobilă, cât și aparatura necesară. Mai mult, Gigi Becali le-a celor din familia gorjeană și „bani de buzunar”, dar la scrut timp de când au primit o nouă șansă, tatăl a comis o faptă teribilă. Bărbatul invalid a comis acte de pedofilie și și-a abuzat fiica minoră, de 15 ani și locuința a fost vândută, după ce ajunsese în paragină.

„Eu nu l-am ajutat pe el. Am ajutat copiii. Casa am cumpărat-o pentru copii. Eu cumpar când văd că e o familie cu 7-8 copii și stau în 2 camere. Fetele nu trebuie sa stea la un loc cu băieții. Eu am ajutat 10 copii și o femeie. Eu nu sunt Dumnezeu”, a povestit Gigi Becali, la final de ianuarie, pentru România TV.