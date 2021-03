Culiță Sterp va primi o veste surpriză după Survivor. Concurenta de la Puterea Dragostei care s-a îndrăgostit de el

Veste uriașă pentru fanii lui Culiță Sterp. O concurentă de la Puterea Dragostei a dezvăluit că s-a îndrăgostit de Faimosul de la Survivor România. Cum s-au cunoscut cei doi și ce legătură a fost între ei. Frumoasa șatenă a spus tot.

Ziua și vestea despre concurenții de la Survivor România. După ce Elena Marin și Zanni au revenit la sentimente mai bune, iar Simona Hapciuc a declarat că ține cu Sindy și Albert de la Războinici, pe care speră să-i vadă în finala competiției din Republica Dominicană, un nou subiect fierbinte îi pune pe jar pe fanii de la Survivor. De data aceasta este vorba despre Culiță Sterp.

Nu este o surpriză pentru nimeni faptul că Faimosul cântăreț este unul dintre cei mai populari și apreciați concurenți de la Survivor România. Artistul a făcut furori în rândul domnișoarelor din România atunci când a participat la showul matrimonial Puterea Dragostei, unde i-a captat atenția controversatei Simona Braboveanu.

Într-un interviu acordat celor de la Wowbiz, frumoasa șatenă a mărturisit că a fost îndrăgostită de Culiță Sterp. Fosta concurentă de la Kanal D susține că Faimosul a cucerit-o cu un zâmbet, fiind dragoste la prima vedere.

„Pot să spun că am fost îndrăgostită de el (n.r- de Culiță). A fost dragoste la prima vedere. A intrat în casă și când a zâmbit… Mamă, m-am topit. Mi-am dat seama că o să ajung să țin la el, pentru că mă cunosc, dar nu a fost să fie.

El a plecat, a ales să muncească, dar l-am înțeles și nu am continuat, pentru că știam că e gagicar. Am păstrat legătura, am filmat și un clip, dar atât. Îmi place caracterul lui, este foarte dulce. Fizic nu este genul meu, dar m-a atras. Fosta mea soacră, la mulți ani. Eu așa îi spuneam, mama soacră (n.r- Mamei Geta)”, a declarat Simona Braboveanu, potrivit celor de la wowbiz.ro.