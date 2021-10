Culiță Sterp, surpriză ieșită din comun pentru iubita sa. Azi e ziua ei de naștere

Culiță Sterp este dovada clară că banul nu-l schimbă pe om. A rămas același bărbat cu suflet mare, care își răsfață persoanele dragi cu cele mai frumoase cadouri. Artistul a postat recent o super-fotografie, în care apare cu un cadou mare pe umăr. Surpriza ieșită din comun este dedicată iubitei sale, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă.

Culiță Sterp este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de petrecere din România. După participarea la competiția „Survivor România 2021”, vedeta și-a dat seama că cel mai de preț lucru este familia. Mai ales că în viața sa s-a produs o schimbare majoră, devenind tată pentru prima dată. Cântărețul se mândrește cu micuțul Milan pe rețelele de socializare, spre bucuria fanilor săi.

Tânărul nu-și mai încape în piele de bucurie că este tată de băiat, iar cea care l-a făcut cel mai fericit bărbat este chiar iubita lui, Daniela. Fostul Faimos de la Survivor România 2021 este un romantic incurabil, care își surprinde mereu partenera cu diferite cadouri. Cea mai recentă surpriză le întrece pe toate!

Cu ocazia zilei de naștere a frumoasei sale iubite care l-a făcut tatic, Culiță Sterp a surprins-o pe aceasta cu un buchet imens de trandafiri roșii. Solistul a vrut ca toți urmăritorii săi să știe de cadoul pe care urmează să i-l facă Danielei, așa că a distrubuit pe pagina sa de Instagram o fotografie cu el în lift, îmbrăcat în halat, în timp ce se îndrepta să își surprindă iubita în cel mai inedit mod (Vezi FOTO în GALERIE).

Familia Sterp face ultimele pregătiri pentru botezul micuțului Milan, care ar urma să aibă loc la sfârșitul acestei luni. Invitat în platoul emisiunii „Teo Show”, de la Kanal D, Culiță Sterp a făcut primele dezvăluiri despre fericitul eveniment.

„Botezul are loc acum, la sfarsitul lunii octombrie, pe data de 21. Dar avand in vedere situatiile care s-au impus recent, nu stiu daca o sa mai fie sau nu si ne-am gandit ca in caz ca nu se poate face, o sa-l facem la anul cand o sa aiba copilul un an, pe 17 iunie.

Eu am cantat la foarte multe botezuri si erau copiii mari. Chiar ieri am apucat sa ne facem lista de invitati si am zis sa incercam sa facem. Daca se poate facem, daca nu…am zis ca n-or sa fie foarte multi invitati, in jur de 200. Nici multi, nici putini. Nu facem cu foarte multa lume, cu prietenii mai apropiati, cred ca ei conteaza cel mai mult. Nu stim deocamdata…

Nu cant la botez, sunt o gramada care canta, din breasla mea, prieteni de-ai mei. Or sa fie o gramada de cantareti, nu mai cant si eu. Si asta, cu cantatul, se zicea ca poarta ghinion. Bine, eu nu cred ca poarta ghinion neaparat, dar mai bine nu. O sa ma distrez, o sa ma simt bine”, a spus Culiță Sterp, la „Teo Show”.