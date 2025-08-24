Ultima oră
Horoscop tarot pentru săptămâna 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
24 aug. 2025 | 15:15
de Violeta Badea

Culiță Sterp recunoaşte că a iubit multe domnişoare. Ce spune despre aventurile lui: „Nu am fost uşă de biserică”

Monden
Culiță Sterp recunoaşte că a iubit multe domnişoare. Ce spune despre aventurile lui:
5imagini
Culita Sterp. Sursa foto: Facebook

Culiță Sterp a făcut mărturisiri sincere în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”. Întrebat despre trecutul său amoros, artistul a recunoscut că nu a fost ”ușă de biserică”, însă spune că viața de familie l-a schimbat radical. Astăzi, cântărețul trăiește liniștea pe care și-a dorit-o și se declară un bărbat împlinit.

Culiță Sterp admite că a avut numeroase aventuri amoroase

Întrebat direct dacă este ”gagicar, ca tata”, Culiță Sterp a răspuns cu sinceritate, fără să ocolească subiectul.

”Gagicar, nu știu dacă e cuvântul potrivit! Am mai umblat, nu am fost neapărat ușă de biserică, dar nici nu mă consider gagicar! Gagicar înseamnă că umbli tu să le cauți!

La mine au venit, odată cu succesul, odată cu valul meu. Într-adevăr, recunosc, ăsta am fost, dar consider că sunt un om schimbat, mai ales de când am găsit-o pe soția mea, de când am un copil, de când am o familie.

Nu mai găsesc fericire în a fi cu mai multe femei. M-a luminat Dumnezeu oarecum, consider că acum fericirea e să fii cu una și bună, nu cu o sută de femei. Am fost gagicar, ca să spun cuvântul tău, dar sunt un om schimbat.”

Artistul a explicat că succesul i-a adus multe tentații, iar faima l-a pus de multe ori în ipostaze în care atenția femeilor venea de la sine. Totuși, recunoaște că acea perioadă a trecut și că prioritățile sale sunt acum altele.

Daniela Iliescu, femeia care i-a schimbat viaţa

Transformarea lui Culiță Sterp a început în momentul în care a cunoscut-o pe Daniela Iliescu, cea care avea să devină soția lui. Relația lor i-a oferit stabilitate și i-a schimbat perspectiva asupra iubirii.

”Fericirea adevărată este să ai liniște și echilibru lângă o singură femeie”, a mărturisit artistul.

Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de mai mulți ani, iar în decembrie 2024 s-au căsătorit civil în mare discreție. În aceeași perioadă, Daniela Iliescu a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară, ceea ce l-a făcut pe cântăreț să se simtă și mai responsabil pentru drumul pe care îl are de urmat.

De la succes muzical la împlinirea prin familie

Astăzi, Culiță Sterp se declară un om schimbat și un tată fericit. Alături de Daniela Iliescu, trăiește liniștea pe care spune că nu ar fi găsit-o niciodată în aventurile trecătoare din trecut.

Soția sa s-a remarcat prin ambiție și independență încă de tânără. La doar 19 ani, șatena a plecat să muncească în Statele Unite pe timpul verii și, în scurt timp, a devenit managerul unei echipe de aproximativ 30 de persoane.

Acum, alături de familia pe care și-a construit-o, artistul privește înapoi fără regrete, dar cu convingerea că adevărata fericire nu se măsoară în cuceriri, ci în liniștea unei case în care iubirea și echilibrul sunt pe primul loc.

