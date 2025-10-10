Cât costă pastramă de oaie vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. Femeia a majorat prețul cu mult, se plâng clienţii

În familia Sterp, succesul nu se rezumă doar la lumina reflectoarelor și aparițiile televizate. Departe de scena muzicală pe care s-a consacrat fiul ei, Culiță, mama Geta a reușit să devină o prezență apreciată în mediul online datorită pasiunii sale pentru produsele tradiționale. În timp ce băieții săi se bucură de popularitate în lumea divertismentului, femeia și-a construit propria comunitate de clienți fideli printr-o activitate ce îmbină tradiția și munca grea: producerea și vânzarea pastramei de oaie.

Afacerea tradițională a mamei lui Culiță Sterp

De câțiva ani, mama Geta s-a făcut remarcată nu doar pentru temperamentul său sincer și glumele din mediul online, ci și pentru priceperea cu care prepară produse tradiționale din carne. Activă pe rețelele sociale, femeia a reușit să atragă o mulțime de clienți care apreciază gustul autentic al pastramei sale de oaie, preparată după rețete moștenite din familie.

Succesul a venit rapid, iar comenzile au început să curgă în număr mare. În ciuda volumului mare de muncă și a procesului complex prin care trece fiecare bucată de carne, mama Geta a rămas fidelă calității și preparării artizanale.

Pastrama de oaie, un produs cu tradiție și muncă în spate

Recent, femeia a decis să facă o schimbare importantă în afacerea sa: majorarea prețului la pastrama de oaie. Deși decizia a stârnit discuții printre unii dintre urmăritorii ei, mama Geta a oferit o explicație clară, fără ocolișuri.

„Avem comenzi foarte multe. E un proces lung. Pentru că am văzut că sunt câțiva pe aici care m-au luat la rost că vând pastrama cu 70 de lei kilogramul, o să o vindeam cu 90 de lei kilogramul. Este de lucru… să crești animalele, să prepari pastrama”, a transmis Getuța, fiica mamei Geta, într-un mesaj postat online.

Aceasta a explicat că majorarea prețului nu are legătură cu taxele sau cu costurile externe, ci cu efortul real din spatele fiecărui kilogram de pastramă, un produs care necesită timp, atenție și ingrediente de calitate.

Procesul de preparare, secretul gustului autentic

Mama Geta a vorbit, la rândul ei, despre motivul pentru care pastrama produsă în gospodăria familiei Sterp are un gust aparte, diferit de cea din comerț. Potrivit acesteia, procesul de pregătire este unul laborios, iar carnea trece prin mai multe etape de macerare și condimentare pentru a ajunge la textura și aroma dorite.

„Carnea este lăsată trei zile la macerat, pentru a se frăgezi temeinic, după care este unsă cu un amestec de condimente, cu usturoi mult, cimbru, boia dulce și sare”, a explicat femeia.

Deși prețul a crescut de la 70 la 90 de lei kilogramul, comenzile nu s-au oprit. Mulți dintre cei care au gustat produsele mamei lui Culiță Sterp au lăudat calitatea și gustul autentic.