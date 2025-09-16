Ultima oră
Condimentele care se pun în zacuscă pentru un gust special. Aşa procedau şi bunicile noastre
16 sept. 2025 | 13:31
de Andreea Vasile

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, din nou împreună. Au îngropat securea războiului: „Timpul a vindecat”. EXCLUSIV

EXCLUSIV
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, din nou împreună. Au îngropat securea războiului: „Timpul a vindecat”. EXCLUSIV
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, împreună încă o dată. Sursa foto: colaj Playtech/ Instagram

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au format, timp de trei ani, unul dintre cele mai iconice cupluri din showbizul românesc. Au crescut împreună pe plan muzical, dar relația lor nu a fost niciodată… simplă. Despărțirea definitivă a avut loc în 2020, iar în spațiul public au urmat mai multe conflicte. Acum, însă, se pare că securea războiului a fost îngropată și, pentru deliciul fanilor, cei doi vor fi din nou văzuți împreună. Dezvăluiri exclusive de la artistă.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, împăcarea momentului

Nu suntem la Hollywood, dar avem și noi cupluri iconice, pe care publicul le-a romanticizat de-a lungul timpului și peste despărțirea cărora nu a putut să treacă, chiar dacă cei implicați au depășit momentele dificile și și-au refăcut viața. Publicul românesc tinde să păstreze în inimă amintirea acestor povești de iubire și să le urmărească parcursul, chiar și după ce capitolul s-a încheiat.

Acesta este și cazul lui Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua. Cei doi au fost împreună timp de trei ani, într-o relație marcată de împăcări și despărțiri, care s-a încheiat, în cele din urmă, cu divorțul. În prezent, fiecare dintre ei are propria căsnicie și și-a găsit liniștea, iar viața lor personală merge înainte pe drumuri separate, dar frumos conturate.

Culiță Sterp s-a căsătorit anul trecut cu Daniela, cu care are doi copii – un băiat și o fată – care le-au întregit familia și le aduc bucurie zi de zi. La rândul său, Carmen de la Sălciua trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Marian Corcheș și își dorește să devină mamă, vis care îi luminează fiecare zi și pe care îl împărtășește cu fanii săi.

Vezi și:
Fina lui Carmen de la Sălciua, dezvăluiri incendiare din culise: „Am fost înjurată și jignită în direct!”. EXCLUSIV

Cu toate acestea, la începutul acestui an, o discuție controversată a reapărut în spațiul public. În cadrul emisiunii lui Denise Rifai, Culiță Sterp a recunoscut că și-a înșelat fosta parteneră, dar a dat de înțeles că și ea i-ar fi fost infidelă, readucând în prim-plan o poveste trecută, dar încă vie în memoria fanilor.

Tot trecutul a rămas însă în urmă. Atunci când toți credeau că istoria lor s-a încheiat, Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp revin împreună – nu în viața personală, ci pe aceeași scenă, spre surprinderea și bucuria publicului care le-a urmărit relația încă de la început.

Momentul neașteptat va avea loc vineri, 3 octombrie, la Eventcenter Augsburg, pe Germanenstr. 13, Königsbrunn (Germania). Accesul în sală începe de la ora 20:00, iar biletele sunt disponibile în număr limitat, pentru cei care vor să fie martori ai unui moment cu adevărat special.

După ce vestea s-a răspândit în mediul online, au apărut și primele reacții: „Se împacă?” „E doar pentru publicitate?” „Încă există chimie între ei!”, sunt câteva dintre comentarii, care arată cât de vii sunt încă emoțiile legate de povestea lor.

Adevărul este că pe scenă nu vor urca doar Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp. Tinu Vereșezan și frumoasa Francesca Ionescu se vor asigura că publicul are parte de o seară autentic românească, cu muzică, emoție și momente memorabile.

carmen de la sălciua culiță sterp

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, pe aceeași scenă.

Carmen de la Sălciua a făcut primele declarații

Carmen de la Sălciua ne-a povestit despre împăcarea surprinzătoare și ne-a mărturisit că este firesc ca, după atâta timp, să poată urca pe scenă fără resentimente. Artista a mărturisit că rănile trecutului s-au închis definitiv, iar această împăcare vine cu un sentiment de liniște și maturitate.

În plus, atât ea, cât și Culiță Sterp își fac meseria din suflet și, din respect pentru toți cei care i-au sprijinit încă de la începutul carierei, Carmen nu a refuzat invitația la eveniment. Colaborarea îndelungată cu organizatorul spectacolului a fost un alt motiv important care a cântărit în decizia ei, demonstrând că, dincolo de trecut, există profesionalism și respect reciproc.

„Am fost contactați de către un organizator cu care colaborăm de mulți ani, și eu și el, chiar de la începuturi ! Am spus da pentru că timpul a vindecat orice resentiment!

În viață și în meseria noastră e posibil să te întâlnești oriunde, la filmări la evenimente private, nunti, botezuri. Asta e viața! În egală măsură ne respectăm publicul. Atât acel public care a iubit melodiile noastre, cât și pe acei care ne iubesc separat!

Așa că, pe 3 octombrie, la Augsburg se pregătește cel mai tare eveniment. Vă așteptăm”, este declarația exclusivă pe care Carmen de la Sălciua a oferit-o pentru Playtech.

OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Wooooooow! Ce a slăbit Andra! Ce superbisimă! Artista arată uluitor, după ce a dat jos mai bine de 10 kilograme: Ce bine arăți! Ai și întinerit
Digi24
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
Sfaturi Culinare
acum 22 de minute
Cum să gătești ceapa de două ori mai repede și cu o aromă mult mai intensă. Oamenii de știință spun ca ai nevoie de un singur ingredient
Cum să gătești ceapa de două ori mai repede și cu o aromă mult mai intensă. Oamenii de știință spun ca ai nevoie de un singur ingredient
Sfaturi Culinare
acum o oră
Turul României s-a terminat cu o adevărată sărbătoare ciclistă în centrul Capitalei
Turul României s-a terminat cu o adevărată sărbătoare ciclistă în centrul Capitalei
Sport
acum 2 ore
Câtă sare se pune la murături ca să nu se strice. Proporția corectă pentru fiecare borcan, potrivit lui Adi Hădean
Câtă sare se pune la murături ca să nu se strice. Proporția corectă pentru fiecare borcan, potrivit lui Adi Hădean
Sfaturi Culinare
acum 16 ore
Parteneri
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
Click.ro
Interdicţie privind utilizarea reţelelor sociale de către minorii sub 16 ani. Măsura intra în vigoare pe 10 decembrie
Mediaflux
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
Digi24
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot! Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro