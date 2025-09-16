Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, din nou împreună. Au îngropat securea războiului: „Timpul a vindecat”. EXCLUSIV

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au format, timp de trei ani, unul dintre cele mai iconice cupluri din showbizul românesc. Au crescut împreună pe plan muzical, dar relația lor nu a fost niciodată… simplă. Despărțirea definitivă a avut loc în 2020, iar în spațiul public au urmat mai multe conflicte. Acum, însă, se pare că securea războiului a fost îngropată și, pentru deliciul fanilor, cei doi vor fi din nou văzuți împreună. Dezvăluiri exclusive de la artistă.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, împăcarea momentului

Nu suntem la Hollywood, dar avem și noi cupluri iconice, pe care publicul le-a romanticizat de-a lungul timpului și peste despărțirea cărora nu a putut să treacă, chiar dacă cei implicați au depășit momentele dificile și și-au refăcut viața. Publicul românesc tinde să păstreze în inimă amintirea acestor povești de iubire și să le urmărească parcursul, chiar și după ce capitolul s-a încheiat.

Acesta este și cazul lui Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua. Cei doi au fost împreună timp de trei ani, într-o relație marcată de împăcări și despărțiri, care s-a încheiat, în cele din urmă, cu divorțul. În prezent, fiecare dintre ei are propria căsnicie și și-a găsit liniștea, iar viața lor personală merge înainte pe drumuri separate, dar frumos conturate.

Culiță Sterp s-a căsătorit anul trecut cu Daniela, cu care are doi copii – un băiat și o fată – care le-au întregit familia și le aduc bucurie zi de zi. La rândul său, Carmen de la Sălciua trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Marian Corcheș și își dorește să devină mamă, vis care îi luminează fiecare zi și pe care îl împărtășește cu fanii săi.

Cu toate acestea, la începutul acestui an, o discuție controversată a reapărut în spațiul public. În cadrul emisiunii lui Denise Rifai, Culiță Sterp a recunoscut că și-a înșelat fosta parteneră, dar a dat de înțeles că și ea i-ar fi fost infidelă, readucând în prim-plan o poveste trecută, dar încă vie în memoria fanilor.

Tot trecutul a rămas însă în urmă. Atunci când toți credeau că istoria lor s-a încheiat, Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp revin împreună – nu în viața personală, ci pe aceeași scenă, spre surprinderea și bucuria publicului care le-a urmărit relația încă de la început.

Momentul neașteptat va avea loc vineri, 3 octombrie, la Eventcenter Augsburg, pe Germanenstr. 13, Königsbrunn (Germania). Accesul în sală începe de la ora 20:00, iar biletele sunt disponibile în număr limitat, pentru cei care vor să fie martori ai unui moment cu adevărat special.

După ce vestea s-a răspândit în mediul online, au apărut și primele reacții: „Se împacă?” „E doar pentru publicitate?” „Încă există chimie între ei!”, sunt câteva dintre comentarii, care arată cât de vii sunt încă emoțiile legate de povestea lor.

Adevărul este că pe scenă nu vor urca doar Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp. Tinu Vereșezan și frumoasa Francesca Ionescu se vor asigura că publicul are parte de o seară autentic românească, cu muzică, emoție și momente memorabile.

Carmen de la Sălciua a făcut primele declarații

Carmen de la Sălciua ne-a povestit despre împăcarea surprinzătoare și ne-a mărturisit că este firesc ca, după atâta timp, să poată urca pe scenă fără resentimente. Artista a mărturisit că rănile trecutului s-au închis definitiv, iar această împăcare vine cu un sentiment de liniște și maturitate.

În plus, atât ea, cât și Culiță Sterp își fac meseria din suflet și, din respect pentru toți cei care i-au sprijinit încă de la începutul carierei, Carmen nu a refuzat invitația la eveniment. Colaborarea îndelungată cu organizatorul spectacolului a fost un alt motiv important care a cântărit în decizia ei, demonstrând că, dincolo de trecut, există profesionalism și respect reciproc.