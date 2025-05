Culiță Sterp, despre banii datoraţi la ANAF. Acuzat că nu plăteşte impozit pe banii făcuţi, acesta a răbufnit: „Vă iau două case”

După ce a fost acuzat în spațiul public că nu își plătește dările către stat, cântărețul de muzică de petrecere Culiță Sterp a decis să răspundă direct și fără ocolișuri. Printr-un videoclip postat pe platforma TikTok, artistul a prezentat dovada plății unei sume considerabile către ANAF și a oferit lămuriri privind modul în care își gestionează obligațiile fiscale, atât ca persoană fizică, cât și prin firma sa.

Totul a pornit de la un comentariu postat de un utilizator pe TikTok: „Lăutar mă fac! M-am săturat să plătesc taxe peste taxe și tot felul de impozite”, făcând referire la presupusa lipsă de transparență fiscală a artiștilor, inclusiv a lui Culiță Sterp. Deranjat de acuzațiile repetate, cântărețul a decis să intervină public.

„Haterii mei, vedeți-vă de treaba voastră! Eu sunt un om care sunt la zi cu taxele! Dacă adun banii plătiți la ANAF într-un an vă iau două case!”, a spus Culiță Sterp.

Într-un clip video postat în mediul online chiar de ele, Culiță a mers chiar la un ghișeu, cel mai probabil la sediul ANAF, unde a achitat o sumă impresionantă: 45.820 de lei, o sumă pe care a declarat că a plătit-o doar pentru o singură lună. Artistul a publicat inclusiv chitanța pentru a înlătura orice îndoială cu privire la veridicitatea afirmațiilor sale.

Culiță a ținut să precizeze că nu este vorba doar despre obligațiile fiscale ale unei persoane fizice, ci și despre sumele achitate prin firma sa. El a explicat că a făcut o eșalonare pentru a nu plăti întreaga sumă dintr-o dată și că orice curios poate verifica cifra de afaceri a companiei sale online, întrucât datele sunt publice.

„Pe persoană fizică am plătit suma asta, pentru că noi am făcut o eșalonare de aia, ca să nu dăm toți banii deodată. Iar pe firmă, cine vrea să verifice, că e foarte simplu – cifra de afaceri e pe internet și acolo puteți vedea cât am dat la ANAF, că n-ai cum să nu-ți plătești datoriile pe firmă”, a subliniat el.