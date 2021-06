Culiță Sterp de la Survivor, șocat după ce s-a urcat pe cântar: ‘Bă, ești prost la cap?’

Culiță Sterp a fost șocat atunci când a făcut proba cântarului la revenirea din Republica Dominicană. Cât cântărește acum celebrul manelist? Cunoscutul fost Războinic a avut parte de una din cele mai drastice schimbări în dreptul imaginii. De câte kilograme a reușit să scape în mai bine de cinci luni în acerba competiție?

Culiță Sterp a slăbit enorm după Survivor România 2021

Fanii Survivor Survivor România 2021 au fost surprinși de schimbarea pe care au văzut-o în cele peste cinci luni în dreptul lui Culiță Sterp. Fostul Războinic a ajuns în sfârșit acasă și a făcut proba cântarului de urgență. Acesta a șocat toată familia cu numărul de kilograme pe care le are acum.

”Mi se văd coastele, trebuie să pun pe mine. Zici că-s ca în liceu. Vai de capul meu! Am ajuns la proba cântarului și mi-e frică să mă pun pe el. Aveam 105 kilograme când am plecat la Survivor. Acum am 88 de kilograme. Cine m-a dus pe mine acolo? 88 de kilgrame?? Vai de capul meu! Satana mai merge acolo, nu eu”, a spus celebrul manelist care a fost extrem de surprins de schimbările produse.

Vedeta și-a dorit enom să revină acasă, așa că șefii proiectului au deci descalificarea sa. Cel din urmă a ajuns în sânul familiei zilele trecute, iar acum profită de fiecare moment rămas din sarcina iubitei sale. Daniela Iliescu i-a dus extrem de mult dorul și este în extaz pentru că partenerul lui este acasă pentru momentul special al nașterii sale.

”A fost experiența vieții mele”

„Nu m-am cântărit, sunt curios cât am slăbit. A fost experiența vieții mele, e o chestie pe care o faci o singură dată în viață. Am învățat că trebuie să apreciez mai mult familia și mâncarea. Mă gândeam că o să am emoții, dar nu mă așteptam să mă apuce plânsul’, a spus Culiță.

„Mă bucur că a venit, dar mă bucuram și dacă mai stătea. Dacă aș fi avut oportunitatea să vorbesc cu el, i-aș fi zis să rămână. Copilul oricum se naște, iar el ar fi avut două trofee. În inima mea, eu am crezut 80% că poate fi câștigătorul acestui trofeu.

L-a răpus dorul de Daniela, de noi. E mult 5 luni, dar cel mai tare a făcut multă foame. Noi îl așteptăm’, a transmis mama artistului care a rămas l-a încurajat să rămână în show-ul din Republica Dominicană, dar totuși a început să plângă în hohote atunci când l-a revăzut pe aeroport.