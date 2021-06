Ce a mâncat Culiță Sterp prima oară când a revenit în București: ‘Plăteam și 1.000 de euro’

Culiță Sterp a ajuns în România, iar acum se bucură peste măsură de lucrurile mărunte de acasă: familie, prieteni, dar mai ales de mâncare. Ce a servit pentru prima oară când a ajuns acasă? Manelistul a fost unul din foștii concurenți a căror imagine s-a schimbat drastic în perioada petrecută în Republica Dominicană.

Ce a mâncat Culiță Sterp când a ajuns în România?

Culiță Sterp se bucură pentru că dorința i-a fost auzită, iar șefii proiectului din care a făcut parte până de curând l-au descalificat și astfel a ajuns din nou acasă. Cunoscutul manelist nu se simțea deloc bine psihic, spunând că este îngrijorat pentru starea celor de acasă, dar mai ales cuprins de neputința din dreptul iubitei sale care mai are puțin și dă naștere primului său moștenitor.

Cântărețul a fost plecat de la aeroport direct la cumpărături. Acesta a avut parte de una din cele mai drastice transformări, așa că hainele care îl așteptau acasă nu-i mai veneau și s-a decis să facă o tură bună de shopping. Alături de el a fost desigur Iancu Sterp, fratele său care a trecut și el prin experiența Survivor și a fost chiar mai aprope de trofeu decât el.

Cei doi au fost însoțiți de cumnatul lor alături de care au poposit la un fast-food în mall pentru a prinde puteri. Culiță a mărturisit că ar fi dat bani grei pe o shaorma în cadrul emisiunii de la Kanal D. ‘Pentru flămândul nostru avem shaorma! Până la urmă să mâncăm! Ți-a făcut mama mâncare multă, are oalele pline’, a spus Iancu Sterp care îl și filma în același timp.

”Mi-e foame de numai pot!”

‘Vai, Doamne! Chiar vorbeam la Survivor cu Sebi care îmi spunea că dacă avea 5.000 de euro ar da toți banii pe o shaorma. Mi-e foame de numai pot! Am rămas pe modul Survivor, ca-n junglă să mănânc. Dacă shaorma o mănânc așa nici nu vreau să mă gândesc ce mănânc acasă la mama’, a mărturisit Culiță în timp ce infuleca de zor preparatul de la fast-food.

„De multe ori vorbeam cu ea, ne vizitam si imi povestea si ea de toate greutatile prin care a trecut si-mi spunea sa fiu puternica! Si m-a vazut si ea ca sunt, doar ca acum, sincer, din ultimul consiliu, de cand am vazut ca are o sansa sa vina acasa si n-a venit atunci, am si plans, a fost prima data cand am fost asa mai afectata, in rest am incercat sa ma setez sa fiu puternica, mai ales pentru sarcina sa fie bine!”

Daniela, iubita lui Culiță Sterp (Sursa: Teo Show)