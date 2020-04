Culiță Sterp, anunț uluitor. ”Am nevoie de o fată, două!” Ce vrea să facă fostul soț al lui Carmen de la Sălciua

Recent, Culiță Sterp și Jador au pus la cale, alături de alți amici ai lor, o mică agapă, în pofida reglementărilor stricte din această periodă de pandemie de coronavirus.

Culiță Sterp, anunț uluitor. ”Am nevoie de o fată, două!”

Astfel că, cei doi au cântat, au dansat și au băut, lucrurile devenind fierbinți în momentul în care Jador, spre amuzamentul lui Culiță Sterp, a renunțat la haine pentru a-și arăta mușchii.

Iar când Jador era la bustul gol, încercând să le impresioneze pe domnișoarele care îl urmăresc pe conturile de socializare, Culiță Sterp a făcut un anunț cât se poate de șocant, având în vedere că acasă era așteptat de o domnișoară frumoasă, pe nume Daniela.

”Facem și noi un anunț pentru că avem și noi nevoie de o fată, două, pentru videoclip”, a spus Culiță Sterp, iar Jador a intervenit cu precizările. ”Să fie frumoasă, gen să fie foarte frumoasă, să arate bine (nu cu degetul pe hartă, explică Culiță Sterp, încercând să glumească), să fie puțin sexy…”, a explicat Jador.

”Videoclipul o să fie sexy?”, a intrebat Culiță Sterp, iar Jador a explicat, clar: ”Da”, iar Culiță a continuat cu explicațiile: ”Fetele o să fie puse, nah, și să… danseze, să dea din fund… Gen, e o melodie de distracție, e o melodie de vară și avem nevoie de, așa, două trei fete ca să fie acolo… Așteptăm poze și noi o să vă scriem”, a mai spus Culiță Sterp.

Jador a fost amendat

Petrecerea organizată de Jador și Culiță Sterp a venit după ce fostul concurent de la ”Puterea Dragostei”, de la Kanal D, a fost amendat cu 3.000 de lei, pentru că a ieșit din casă fără a avea asupra sa declrația pe propria răspundere.

„Amenda… am ieșit afară din casă pentru a-mi face cumpărături, îmi era foame, nu știam că trebuie să am la mine declarația, că de obicei eu mănânc la restaurant, nu fac mâncare pentru că nu am timp și acum sunt nevoit să-mi gătesc, m-a oprit Poliția, mi-a dat amendă, îmi asum, o merit, o să plătesc!”, a precizat Jador de la Puterea Dragostei.