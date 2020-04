Carmen de la Sălciua, declarații despre a doua nuntă. Ce se întâmplă după despărțirea de Culiță Sterp

Carmen de la Sălciua se pare că și-a luat gândul de la Culiță Sterp și nu există cale de împăcare. Cântăreața mai că este mulțumită de pandemia de coronavirus, care a anulat cântările la care trebuia să meargă împreună cu fostul său soț.

Carmen de la Sălciua, declarații despre a doua nuntă

Cântăreața a oferit un interviu pentru wowbiz.ro, în care vorbește despre pandemia de coronavirus, despre relația cu fostul său soț, Culiță Sterp, dar și despre noul ei iubit. Rugăciunile cântăreței se pare că au dat roade, iar starea sa sufletească s-a îmbunătățit simțitor, mai ales după ce a cunoscut pe cineva.

”Nu vorbesc despre relația pe care o am sau nu o am, nu asta contează însă, România trece totuși printr-o dramă. Suntem cu toții speriați, ne rugăm să treacă situația dificilă de acum și să ne revenim la normal. Eu, de exemplu, ies cât pot de rar din casă, am ajuns să consider un adevărat răsfăț mersul la magazin să cumpăr o pâine. Când ies în oraș, în cazul în care trebuie să o fac obligatoriu, am de plătit facturi sau alte lucruri de rezolvat, ies doar după ce completez o declarație”, ne-a spus Carmen de la Sălciua.

Cu toate acestea, Carmen de la Sălciua a făcut lumină în cazul situației sale amoroase. ”Simt că viața mea se îndreaptă într-o direcție bună. O direcție în care să nu mai sufăr, în planul acela… Și, promit, dacă fac a doua nuntă, vouă vă dau exclusivitatea, voi veți ști ce se petrece primii, deși știu că o să mă sune de la o televiziune care vă copiază știrile să îmi ceară lămuriri. De ce am șters pozele cu Culiță de pe Instagram și de ce nu îl ma urmăresc? Păi, normal, cred că era cazul să fac și acest pas. Adică, relația noastră este istorie, iar, sincer, cred că nimănui nu i-ar cădea prea bine să știe că celălalt mai ține legătura cu fostul, că se uită la el, pe Instagram, pe Facebook…”, a mai spus Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, ținuți la distanță și de coronavirus

Coronavirusul îl ține departe pe Culiță Sterp de Carmen de la Sălciua, deoarece evenimentele la care ar fi trebuit să cânte împreună s-au anulat din cauza pandemiei.

”Mai mult, acum, cu Culiță nici nu va mai trebui să mă întâlnesc, cântările pe care le aveam cu el au fost anulate din cauza epidemiei, așa că, în aceste momente, chiar nu mai am nicio treabă cu el. Dar, repet, viața mea începe, din nou, să se așeze așa cum trebuie, iar asta este important pentru mine. Faptul că am crezut în mine, că m-am rugat la Dumnezeu, m-a ajutat să mă liniștesc, să accept ceea ce primesc, iar acum lucrurile se așează așa cum meritam”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua.