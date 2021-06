Culiță Sterp a mâncat din gunoaie la Survivor România. Ce a furat dintr-un tomberon: ‘Era stricat, dar îmi era foame’

Culiță Sterp face dezvăluiri incredibile despre Survivor România. Cum a reușit fostul Faimos să supraviețuiască timp de cinci luni în jungla dominicană. A mâncat din gunoaie, iar medicul s-a speriat când a înghițit fructe otrăvitoare. Ce a pățit, de fapt, cântărețul.

Este unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți cântăreți din România, iar după participarea sa la Survivor România, notorietatea lui Culiță Sterp a crescut și mai mult, artistul situându-se în topul preferaților publicului telespectator.

Culiță Sterp s-a întors de curând în România, după ce i-a rugat pe cei din producția emsiunii să-i permită să vină acasă pentru a fi alături de logodnica lui care mai are doar câteva săptămâni și naște. Fostul Faimos a povestit, într-un vlog pe canalul său oficial de Youtube, ce a însemnat pentru el provocarea de la Survivor România și cum a reușit să depășească factorii extremi precum foamea, oboseala și presiunea competiției.

Cînd am ajuns înapoi în camp, la doctoriță să o întrebăm: „doamna doctor, sunt bune astea, se pot mânca?” și spune ea: „Vai, Culita! Ce faci? Tu mănânci asta?” s-a speriat femeia, a zis că sunt otrăvitoare. Se aștepta să mă ducă la spital, n-am avut nimic. Tot timpul când găseam ceva gustam, băgam în gură, nu avea nicio treabă.

Erau crescute la rădăcina unei plante, nu mai știu cum se numea, dar știu că în traducere era „mâncarea trecutului”. Era ca un fel de cartof pe care, dacă-l tocai mărunt, îl puteam face făină. Erau fructe roșii la baza lui, la rădăcină, eu când le-am văzut am băgat vreo 20, că aveau gust dulce.

„Am mai prins niște pește, am simțit gustul de carne. Mai prindeam crabi, dar era o muncă foarte migăloasă, ei fiind mici. Făceam orice ca să găsim altceva decât nucă de cocos, de care ne săturaserăm. O prăjeam, o făceam pisată, o mai mâncam cu orez, când câștigam la reward. O dată țin minte că m-am dus prin junglă și am găsit niște fructe roșii.

Lupta pentru supraviețuire este grea, iar Culiță Sterp a simțit acest lucru pe propria-i piele. Artistul a povestit cum a supraviețuit mâncând fructe otrăvitoare găsite prin junglă, iar la un moment dat, foamea l-a împins către un gest extrem, acela de a scotoci prin gunoaie pentru a găsi resturi de hrană.

N-am crezut că o să mănânc din gunoaie. La Survivor mi-am demonstrat abilitatea asta. La jocuri când mergeam mai era câte un tomberon pe dreapta, pe care nu-l observau (n.r – cei din echipa de producție) și mă uitam în el. Țin minte că am reușit de câteva ori și am luat ce rămânea pe acolo.

Am prins o dată o caserolă, mă uit în ea și avea orez cu linte sau chifteluțe. Nu mi-a păsat că mirosea, am băgat amândouă mâinile și dă-i. Înghițeam doar ca să am ceva în stomac. Doamne Dumnezeule. Sunt niște lucruri pe care în viața reală nu le-ai fi făcut niciodată, să mergi să cauți, să mănânci din gunoaie.”, a declarat Culiță Sterp în vlogul său de pe Youtube.