Ce tarif are Culiță Sterp după Survivor România 2021. Ce promite să facă de toți banii

Culiță Sterp este pe val. De când a participat la Survivor România, manelistul a câștigat foarte multă popularitate, iar milioane de români au apreciat gestul pe care l-a făcut, de a părăsi competiția pentru a fi alături de mama viitorului său bebeluș. Cu cât a crescut tariful lui Culiță Sterp pentru evenimente și ce promite să facă de toți banii.

De când a participat la emisiunea-fenomen Survivor România, Culiță Sterp a căpătat și mai multă notorietate. Fiind un artist popular și îndrăgit de milioane de români din toate colțurile țării, fostul Faimos profită acum de celebritatea pe care a dobândit-o după ce a fost eliminat din competiția din Republica Dominicană.

De exemplu, Culiță Sterp și-a mărit onorariul, de curând, iar managerul său a anunțat cât a crescut tariful artistului. Pe scurt, cine vrea să-l cheme pe celebrul solist să îi cânte la nuntă sau botez trebuie să scoată din buzunar suma frumușică de 5000 de euro.

Foamea, oboseala, stresul și presiunea competiției nu l-au doborât pe Culiță Sterp în cele cinci luni cât a supraviețuit în jungla din Republica Dominicană.

Cu toate acestea, manelistul a cedat psihic din cauza dorului de casă și le-a cerut producătorilor de la Survivor România să-i permită să se întoarcă cât mai reped în România, pentru a fi alături de logodnica lui Daniela, care mai avea doar trei săptămâni până când trebuia să aducă pe lume primul lor copil.

Invitat la Teo Show, fostul Faimos a spus că atunci când a acceptat provocarea de a participa la Survivor nu s-a gândit că va rezista în competiție mai mult de 2 sau 3 luni.

„Este cea mai grea perioadă din viața mea. Eu, când am plecat la Survivor, am crezut că nu voi rezista mai mult de două, trei luni. Când am văzut că s-au făcut cinci luni, am zis: aoleo, se naște băiatul meu! Mai ales în ultima lună, o visam pe Daniela. Am visat că a născut și că băiatul meu avea 7 ani și a venit la Survivor. Îmi stătea gândul numai acasă. Nu mai puteam continua.

Aici e premiul Survivor, la ea în burtă! Mama și-a dorit să vin cu trofeul acasă, dar a recunoscut și ea că trofeul meu e copilul. Dacă nu era situația de așa natură, mă vedeam câștigător! Aveam foarte mulți susținători, mă votau și mai tare când am zis că vreau să plec. Am slăbit 17 kilograme în Dominicană. Am avut 105 când am plecat și acum am 88”, a declarat Culiță Sterp în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D.