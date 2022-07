Cui a adus Simona Halep un omagiu la Wimbledon 2022: „Mi-a fost teamă”

Cui a adus Simona Halep un omagiu la Wimbledon 2022. Simona Halep joacă mâine la Wimbledon 2022 împotriva Magdalenei Frech. Organizatorii urmează a anunța ora de start. Însă ieri, Simona Halep a adus un omagiu la Wimbledon 2022 unei persoane speciale! Iată cui!

Simona Halep i-a adus un omagiu adversarei sale, Kirsten Flipkens, care s-a retras după meciul de la Wimbledon 2022, spunând că este o bucurie că a putut juca împotriva sportivei de pe locul 190 mondial. Simona Halep a declarat:

„Nu e vorba despre meciul meu acum, ci doar despre ea. Mă bucur că am putut juca împotriva ei. Am învăţat multe de la ea, am jucat de multe ori împotriva ei. Mi-a fost teamă înaintea meciului, antrenorul meu poate confirma.

Vrea să te felicit pentru întreaga ta carieră, ne vei lipsi, mult succes pentru în ce îţi propui să faci mai departe”, a declarat Simona Halep la interviul de pe teren.